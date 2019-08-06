【八五罷工】有記者受傷被捕　警：不介意致歉　記者為何受傷暫無結論 (18:32)

警方昨晚（5日）在深水埗一帶清場期間，一名新聞系學生記者頭部被催淚彈擊中，血流披臉暈倒，亦有在場記者因保護該學生而被警方拘捕。警察公共關係科總警司謝振中今（6日）出席記者會回應事件時稱，不介意向受傷和被捕記者致歉。
謝振中稱，警方非常明白記者在此艱難時間工作非常困難，他們非常尊重並會協助記者採訪時的工作，並重申每一次衝突警方都會派大量傳媒聯絡隊協助採訪，「至於昨日電光火石間為何令攝影記者受傷，我暫時不能給到你結論」。他又強調，警方不願見到有記者受傷，又指出受傷情況也發生在警方傳媒聯絡隊身上。
至於有記者被捕一事，謝振中說，當時警員推進時與記者有肢體上接觸，以他理解當刻警員盾牌接觸到涉事記者，而涉事記者也捉住了警員衣服，故警員便以涉嫌襲警罪名將其帶入警署。其後在傳媒聯絡隊介入後，警方便很快釋放涉事記者，而當時警署警司也已經對記者致歉。
謝振中續指出，自己作為公共關係科總警司，對有記者因與警員之間誤會而被捕，他不介意再向受傷和被捕記者致歉。
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