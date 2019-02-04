【逃犯條例】市民擬周末大埔遊行　15區議員聯署籲勿發「不反對通知書」 (18:45)

15名大埔區議員今（6日）發表聯署聲明，呼籲警方不要就8月10日在大埔的集會和遊行批出「不反對通知書」。
聲明指出，昨日（5日）在大埔風水廣場舉行的罷工集會雖事先獲批「不反對通知書」，但集會後有激進示威者霸佔行車線及在主要交通幹道上堵塞路面，嚴重威脅大埔區居民的生命財產，對大埔社區造成極大的動盪及不安。
聲明又稱，消息稱有人欲就8月10日在大埔的集會和遊行向警方申請「不反對通知書」，希望警方慎重考慮，不要再批出予這些充斥暴力傾向的團體或人士，以減少對居民及商戶的影響。聲明亦表示，全力支持警方將違法者繩之於法，又呼籲警方嚴正執法以確保大埔區居民的安全及社區安寧。
逃犯條例 相關報道：
【元朗襲擊】記者質問警車經過白衣人聚集地沒調查 警：不便交代
黃大仙衝突麵包師傅涉襲警准保釋 辯方投訴警襲被告致鼻骨折身體瘀傷
港澳辦：「光復香港」口號衝着「一國」根本 須加強香港青年愛國教育
警6．9起放千催淚彈 拘420人 最小14歲 示威蔓延最少14區 日夜堵路游擊
稱已回應訴求 林鄭斥搞革命挑戰主權 泛民質疑誤導中央 學者：示威者針對港體制
相關字詞﹕大埔區議會 不反對通知書 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介