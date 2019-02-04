【逃犯條例】市民擬周末大埔遊行　15區議員聯署籲勿發「不反對通知書」 (18:45)

聲明指出，昨日（5日）在大埔風水廣場舉行的罷工集會雖事先獲批「不反對通知書」，但集會後有激進示威者霸佔行車線及在主要交通幹道上堵塞路面，嚴重威脅大埔區居民的生命財產，對大埔社區造成極大的動盪及不安。

聲明又稱，消息稱有人欲就8月10日在大埔的集會和遊行向警方申請「不反對通知書」，希望警方慎重考慮，不要再批出予這些充斥暴力傾向的團體或人士，以減少對居民及商戶的影響。聲明亦表示，全力支持警方將違法者繩之於法，又呼籲警方嚴正執法以確保大埔區居民的安全及社區安寧。

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