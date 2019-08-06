【元朗襲擊】記者質問警車經過白衣人聚集地沒調查　警：不便交代　 (18:07)

7月21日元朗襲擊事件引起輿論質疑警方部署。警察公共關係科總警司謝振中及高級警司江永祥今（6日）出席記者會，其間遭包括港台利君雅在內的多名記者追問當日情況。
元朗襲擊當日警方於元朗西鐵站的部署問題，謝振中表示當日接獲報案11分鐘後，已有兩名警員抵達現場，惟兩名警員認為未能立刻安全處理當刻情況，故請求支援。
記者隨即打斷警方發言，質問謝振中有關說法與過往所言有何分別，要求正面回應為何警方30多分鐘不在現場，又說如果謝振中繼續「錄音式」回答，將會繼續打斷其發言。
謝振中繼續稱，當時接獲警員通報後，花費了28分鐘整合40多名警員，他們準備好裝備後便上車前往西鐵站。至於28分鐘是否合適時間，謝振中承認與市民期望有落差，又重申當時元朗警署所有衝鋒車都在處理不同事件。
記者其後引用港台節目《鏗鏘集》片段，問謝振中為何多架警車路經白衣人聚集地點時沒有行動，並要求警方再次交代當日為何沒有拘捕任何人，警方僅表示之前已透過不同渠道回答有關問題，又稱不便交代個別警車當時為何未有即時應對的詳情。
有關答案再度引起現場記者一輪質問，並形容警員下車調查應是「警員的天職」，惟警方其後再無就此回應。
記者又以有反修例示威者不足兩日便被改控暴動為例，追問為何現在仍僅以非法集結控告被捕白衣人，警方稱在大型衝突場合，警方通常首先以非法集結罪名落案控告示威者，因有關罪名所牽涉的證據最為足夠，又強調除了7月21日外，其他衝突警方也有類似處理，若示威者觸犯某一些明顯罪行，例如襲警、普通襲擊等，當局會作拘捕行動。
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