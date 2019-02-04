【逃犯條例】警兩月射千催淚彈300橡膠海綿彈　人權組織：「無差別」攻擊 (17:10)

反對修訂《逃犯條例》浪潮持續兩個月，過去連場示威活動，警方清場驅散手法遭猛烈抨擊。警方昨日（5日）公布，由6月9日至8月4日晚，共施放約1000枚催淚彈、約160發橡膠子彈及約150發海綿彈。民權觀察、香港人權監察及國際特赦組織香港分會，批評警方使用過度武力，形成「無差別」攻擊，有違國際人權標準。團體指出，反修例運動以來，政府未回應社會訴求，只靠警方武力攻擊示威者，引致衝突升級、造成惡性循環，憂慮會出現人命傷亡，甚至人道災難危機。
民權觀察成員王浩賢表示，注意到警方過去多次驅散時，明顯使用過量武力，大量使用催淚彈，沒有依從使用最低武力、逐步升級的原則。他說，自7月21日起，警方更廣泛地使用武器，罔顧在場的和平示威者、記者、當區居民及市民的安全。他指出，即使有示威者站在警方30米外，警方仍發射橡膠子彈，他形容這並非必要亦不合乎比例，「只會激化示威者情緒」。
批評無衝擊下 警發催淚彈擊中觀察員
王浩賢又說，7月28日警方在上環驅散示威者時，發放多枚催淚彈後，有警員在煙霧瀰漫下發射胡椒球彈。他質疑，當時示威者正後退，警員在煙霧下難瞄準，稱「警方無合理理由使用槍械」。昨晚，民權觀察一名人權觀察員到沙田警署外觀察，王浩賢稱，當時現場無明顯衝擊行動，但警方卻發射催淚彈，導致該觀察員誤中流彈。王浩賢展示該觀察員的背囊，背囊上有明顯燒穿的痕迹，他稱事主手臂被灼紅，批評警方「無差別」攻擊，造成傷害。
王浩賢說，警察作為公僕，有必要公開使用武器的指引，「一日不公開，就正正代表警方拒絕讓公眾監察」。他亦認為，警方應公開催淚彈的成分，說明有否治癌成分，會否構成健康風險。
香港人權監察發言人葉寬柔表示，警方從無對外公開使用催淚彈的準則，她亦質疑警方並無遵守內部守則。她批評，警方以平射角度，在人煙稠密、鄰近民居的環境發射催淚彈，此舉非常危險，而且有違聯合國執法人員守則。另外，她亦質疑警方稱「迫不得已」使用武力的說法，她指出，警方向記者群射催淚彈、從後棍毆正疏散的示威者，已證明警方不合比例地使用武力，她強調，警方不能迴避公民社會的質問，促請警方交代。
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