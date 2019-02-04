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【八五罷工】警昨放800催淚彈160海綿橡膠彈拘148人　記者讀聲明譴責警察濫暴 (17:11)

反修訂《逃犯條例》風波未息，警方下午召開記者會交代昨日（5日）各區示威相關的警察行動。警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方昨共拘捕148人，其中最年輕一人僅13歲。警方又稱，昨使用約800發催淚彈、140發橡膠子彈及20發海綿彈。

警方下午發稿宣布今午4時召開記者會，主持記者會的警察公共關係總警司謝振中與江永祥下午約4時10分現身後，在場記者先敲響枱或頭盔，並由記協執委、立場新聞記者林彥邦代表記協發表聲明，強烈譴責警方濫用武力阻礙記者採訪，包括用強光照射記者眼及鏡頭、用粗口侮辱記者、甚至用盾推撞及肆意拘捕記者等，要求警方持守專業精神，維護新聞自由、尊重記者採訪權利。謝振中回應稱聽到記者的聲音，承諾警方聽到聲明後會認真改善，以及把信息帶給前線警員。

謝振中之後播出一段示威者示威期間行為的片段，又稱近期有一小撮人「騎劫」示威活動，令和平示威演變成「有組織地催毀香港」的行動，襲警及傷害市民等，又有人發起不合作運動，堵塞道路和鐵路及破壞交通燈，行為擾民且對「馬路上的暴徒」及道路使用者構成人身威脅。謝振中表示，現時117組交通燈電線被剪斷，至今早仍未完全恢復正常。

江永祥表示，昨被捕的148人年齡介乎13至63歲，涉嫌非法集結、襲警、阻差辦公、藏有攻擊性武器等。警方今日暫落案控告4人，其中兩人涉破壞交通燈，被控刑事毀壞，今午在沙田裁判法院提堂；另外兩人涉參與8月3日晚上旺角一帶的非法集結，今日在九龍城裁判法院提堂。

江永祥續稱，警方昨使用約20發海綿彈、140發橡膠子彈及800發催淚彈；又表示昨有7名警務人員受傷，包括被鋼珠射傷及被磚和硬物襲擊受傷。他又稱，昨有市民見到警隊動用「銳武裝甲車」，稱裝甲車屬「防禦性」運輸工具，可用作運送警員、裝備及傷者，以及掃除路障，可提供更好的保護予前線警員。

警方昨（5日）表示，由6月9日反修例大遊行至8月4日晚，共施放約1000枚催淚彈、約160發橡膠子彈及約150發海綿彈；6月9日至8月5日凌晨共420人被捕。

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