【旺角再遊行】上班兩天惹官非　浸大畢業生涉非法集結提堂　 (17:26)

8·3旺角衝突中被捕的13人，其中一名留院女被告今日（6日）在九龍城裁判法院應訊。22歲蘇澄怡被控非法集結，她剛於浸會大學畢業，新工上班兩日便被捕。裁判官批准被告保䆁，案件押後至9月30日再訊。
22歲蘇澄怡被控一項非法集結罪，她站在犯人欄後，手掌交疊放於身前，其父母及姨丈亦有到庭旁聽。
辯方表示被告今年暑假剛由浸會大學畢業，8月1日開始第一份全職工作，任職公司文員，但上班兩日便被拘捕。被告是家中獨女，與55歲父母居於荃灣，父母分別任職工程師和文員。由於被告身上有傷，醫生建議留院一晩，故昨日沒有上庭。
裁判官批准被告以現金2000元保䆁，其間不得離港、需遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等。案件押後至9月30日再訊，以待警方進一步調查。
據了解，警方在8·3旺角衝突中驅散示威者時作出多次警告，但被告沒有離去，故將其拘捕。
逃犯條例 相關報道：
黃大仙衝突麵包師傅涉襲警准保釋 辯方投訴警襲被告致鼻骨折身體瘀傷
港澳辦：「光復香港」口號衝着「一國」根本 須加強香港青年愛國教育
警6．9起放千催淚彈 拘420人 最小14歲 示威蔓延最少14區 日夜堵路游擊
稱已回應訴求 林鄭斥搞革命挑戰主權 泛民質疑誤導中央 學者：示威者針對港體制
相關字詞﹕旺角遊行 8‧3旺角再遊行 旺角 晏架街足球場 集會 逃犯條例 反修例遊行 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介