【旺角再遊行】上班兩天惹官非　浸大畢業生涉非法集結提堂　 (17:26)

22歲蘇澄怡被控一項非法集結罪，她站在犯人欄後，手掌交疊放於身前，其父母及姨丈亦有到庭旁聽。

辯方表示被告今年暑假剛由浸會大學畢業，8月1日開始第一份全職工作，任職公司文員，但上班兩日便被拘捕。被告是家中獨女，與55歲父母居於荃灣，父母分別任職工程師和文員。由於被告身上有傷，醫生建議留院一晩，故昨日沒有上庭。

裁判官批准被告以現金2000元保䆁，其間不得離港、需遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等。案件押後至9月30日再訊，以待警方進一步調查。

據了解，警方在8·3旺角衝突中驅散示威者時作出多次警告，但被告沒有離去，故將其拘捕。

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