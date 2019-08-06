【八五罷工】涉剪交通燈電纜提堂　裝修工及設計師准以3000元保釋 (16:36)

被告依次為報稱裝修工人的辛惠霖（27歲）、報稱設計師的王潤琦（30歲），兩人今由大律師鄒幸彤代表。

兩人同被控一項刑事損壞罪，控罪指他們於2019年8月5日，在大圍獅子山隧道公路與大埔大圍段之十字路口，無合法辯解而損壞交通燈電纜，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否受損壞。據悉，兩人於清晨時分，剪涉案的交通燈電纜，遭途人目賭後報警，二人不久後在案發地點附近被捕。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查及化驗相關證物，不反對兩人保釋。辯方申請保釋，透露兩人同住上水文閣村一單位，願意不離港及遵守宵禁令。據悉，兩名被告是朋友。

裁判官批准兩被告以3000元保釋，並押後案件至9月17日再訊，要求他們遵守宵夜禁令，晚上11時至早上7時留在報稱住址，逢一、三、五往上水警署報到，不得離開香港，交出旅遊證件及回鄉證。

八五罷工．各區集會 相關報道：

彌敦道交通燈遭破壞早上交通擠塞 居民憂示威者失民心

目擊示威者被斬傷 民陣副召集人陳皓桓︰警沒拘施襲者

田北辰：政府若回應兩訴求 和平示威者稱一半人收貨

記者被捕 學生記者頭中催淚彈 記協強烈讉責促成立獨立調查委員會

三大官媒發評論文章 《人民日報》：香港亂下去全社會「埋單」

職工盟料有35萬人參與罷工 籲僱主勿秋後算帳

政府強烈譴責示威者罔顧法紀 將香港推向極危險邊緣

訴求倘沒回應 職工盟或再罷工 經民聯批損商業 籲各界堅守崗位