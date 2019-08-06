【八五罷工】涉剪交通燈電纜提堂　裝修工及設計師准以3000元保釋 (16:36)

民間昨日（5日）發起全港「三罷」及多區舉行反修例集會，部分人發起清晨癱瘓馬路。合租上水一單位的兩名年輕男子涉嫌昨日清晨剪毀交通燈電纜，被途人目賭，被控刑事損壞，案件今日（6日）下午在沙田裁判法院提堂。兩人被押解上庭應訊，暫時毋須答辯，裁判官押後至9月17日再訊，以待進一步調查，並批准兩人保釋。
被告依次為報稱裝修工人的辛惠霖（27歲）、報稱設計師的王潤琦（30歲），兩人今由大律師鄒幸彤代表。
兩人同被控一項刑事損壞罪，控罪指他們於2019年8月5日，在大圍獅子山隧道公路與大埔大圍段之十字路口，無合法辯解而損壞交通燈電纜，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否受損壞。據悉，兩人於清晨時分，剪涉案的交通燈電纜，遭途人目賭後報警，二人不久後在案發地點附近被捕。
控方申請押後案件，以待警方進一步調查及化驗相關證物，不反對兩人保釋。辯方申請保釋，透露兩人同住上水文閣村一單位，願意不離港及遵守宵禁令。據悉，兩名被告是朋友。
裁判官批准兩被告以3000元保釋，並押後案件至9月17日再訊，要求他們遵守宵夜禁令，晚上11時至早上7時留在報稱住址，逢一、三、五往上水警署報到，不得離開香港，交出旅遊證件及回鄉證。
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