【逃犯條例】黃大仙衝突麵包師傅涉襲警准保釋　辯方投訴警襲被告致鼻骨折身體瘀傷 (15:48)

本月3日的黃大仙衝突案，3名居於黃大仙區的青年各被控一項襲警罪，昨（5日）在觀塘裁判法院提堂時，因留院而缺席聆訊，其中一名任職麵包師傅的被告今被押至觀塘裁判法院應訊。案件押後至下月30日再訊，他其間獲准保釋。辯方在庭上投訴，被告曾被警察襲擊，導致鼻有骨折、身體有多處瘀傷。
控罪指出，被告譚皓宇（24歲）被控於本月3日（上周六）在黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源。他獲准以5000元保釋金、守宵禁令、不離港及每周到黃大仙警署報到等條件保釋外出。案件押後至下月30日，待警方作進一步調查，及索取法律意見。
主任裁判官錢禮在庭上指出，被告昨日因在醫院留醫，故缺席昨日的聆訊，問被告現時的情況如何。辯方在庭上投訴，被告曾被警員襲擊，導致鼻有骨折，身體不同部位有瘀傷，裁判官遂把投訴記錄在案。
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