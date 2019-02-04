【逃犯條例】黃大仙衝突麵包師傅涉襲警准保釋　辯方投訴警襲被告致鼻骨折身體瘀傷 (15:48)

控罪指出，被告譚皓宇（24歲）被控於本月3日（上周六）在黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源。他獲准以5000元保釋金、守宵禁令、不離港及每周到黃大仙警署報到等條件保釋外出。案件押後至下月30日，待警方作進一步調查，及索取法律意見。

主任裁判官錢禮在庭上指出，被告昨日因在醫院留醫，故缺席昨日的聆訊，問被告現時的情況如何。辯方在庭上投訴，被告曾被警員襲擊，導致鼻有骨折，身體不同部位有瘀傷，裁判官遂把投訴記錄在案。

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