【八五罷工】彌敦道交通燈遭破壞早上交通擠塞　居民憂示威者失民心 (15:32)

今早10時45分，車輛一度因未能協調而堵塞在彌敦道及窩打老道十字路口，附近一段彌敦道一度擠塞。記者所乘坐巴士的司機向乘客解釋，這是由於交通燈於昨日被示威者破壞，尚未修復所致。

至中午，彌敦道亞皆老街交界有3名交通警指揮交通。惟咸美頓街、山東街一帶，市民要自行避車，司機見有人等過馬路亦會慢駛讓行人先過。後至下午兩時多，記者所見彌敦道窩打老道十字路口，所有交通燈已被修復好。

26歲的旺角居民何小姐在記者訪問時才察覺交通燈沒有運作，認為「沒有特別亂，跟平日差不多」，而且有交通警指揮。何小姐反對修例，不會因示威者破壞交通燈而反感，「但擔心他們失民心」；她認為他們破壞了的東西要當晚修好，「不要予人感覺『無手尾』」。

在旺角上班的陳小姐在網上看到示威者破壞交通燈的圖片，認為「剪斷（交通燈）電線好暴力」，即使不傷人亦影響別人生活。她自言一直沒留意反修例示威，對修例亦沒有立場，但反對罷工，「你（示威者）逼我跟你一起不上班，要攬炒，對你們訴求沒幫助」。

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