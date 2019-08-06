涉串謀詐騙工資　物流署職員與外判清潔工認罪 (15:06)

首被告為物流署二級物料供應員宋漢昇（37歲），次被告為萬成清潔服務有限公司（萬成）工人周嬋蘭（61歲）。兩人同被控一項串謀詐騙罪，宋漢昇另被加控9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，即指他提交虛假的、由萬成曾發出的發票及每月付款核實表格，令萬成看似曾向消防處提供合共1820小時的工時。

宋漢昇的代表律師求情稱，被告雖違反誠信、持續犯案，但不涉及個人得益或貪污，形容被告是「好心做壞事」，希望法庭考慮涉及金額不大，且案件影響宋的仕途，予以輕判。

周嬋蘭的代表律師求情稱，消防處轉用新外判商後，被告合約月薪被減薪20%，感到不憤及委屈，與其他由政府聘用的二級工人「同工不同酬」。她只有小學程度學歷，僅接受上司的提議，後悔當初愚蠢沒有思考後果。

案情指出，消防處於2016年8月向萬成外判一份為期18個月的服務合約，萬成獲消防處聘用後，續聘周嬋蘭為該雜貨倉提供清潔服務。消防處向外判商的工人提供約1.4萬元月薪，而周嬋蘭實收9000多元月薪。宋漢昇案發時調派至消防處尖沙嘴消防局雜貨倉。

周嬋蘭向宋漢昇投訴，新外判商的合約月薪較以往的外判商低1000多元。宋漢昇提議，每月向周嬋蘭提供多3日有薪假期，即當她有上班，實際上放假。周嬋蘭於2016年8月至2017年5月期間，獲取26天沒有工作的薪金。兩人其後被廉署拘捕，並在警誡下承認犯案。

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