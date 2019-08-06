【旺角再遊行】18歲青年涉非法集結提堂　准保釋離庭突失聲痛哭 (14:21)

8·3旺角衝突中被捕的13人咋日（5日）提堂，其中一名18歲被告今（6日）到九龍城裁判法院應訊，他被控一項非法集結罪，暫毋須答辯，獲准保釋至9月30日再訊。辯方指出，警員曾以過度武力對待被告，而被告母親在庭外受訪時表示，不滿對警方多扣留兒子十數小時。被告離開法院時，一度彎腿失聲痛哭，律師及父親在旁拍背安慰。
18歲陳駿霆被控非法集結罪，他身穿黑衣站在犯人欄後，神色平靜，其父母亦有到庭旁聽。辯方在庭上指出，被告已經成年，剛完成DSE考試，需處理升學事宜，他居於元朗，進出市區需時，故請求法庭押後其宵禁時間。另外，辯方在庭上表示，被告昨原定在下午3時15分離開東區醫院，但至4時半才從醫院出發，10分鐘後到達北角警署；被告在醫院曾要求致電律師，但稱遭警方拒絕，他亦曾被警員以過度武力對待，裁判官表示法庭會記錄事件。
被告獲准以現金2000元保䆁，其間不得離港、需遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等。案件押後至9月30日再訊。
被告母親於庭外向記者表示，認為兒子昨日應能趕及上法庭，但警方稱由於無法於5時前帶被告到庭，令兒子需多被還押十數小時。她昨日東奔西走，從法庭趕到東區醫院，又再奔至北角警署，但最終仍無法保䆁兒子。
散庭後，被告父母在處理保䆁時，表示有警員要求被告多錄取一份口供，因律師在庭上報稱被告遭警員打。被告的父母拒絕，要求押後落口供，質疑警方刻意扣留兒子。其後有警長到場調停，稱該同事「表達得不好」，又表示「不戴有色眼鏡」對待被告，會把相關案件轉介投訴警察課，安排被告再落口供。被告向記者表示，只想盡快帶兒子歸家，讓他「食餐飯，睡一覺」。被告離開法院時，一度彎腿失聲痛哭，律師及父親在旁拍背安慰。
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