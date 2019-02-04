【逃犯條例】54名教牧學者發聯署牧函　籲各方克制並促成立獨立調查委員會 (14:44)

牧函指，香港正處於一個危機時刻，社會的衝突不斷升溫加劇，但政府除了再三重複其論點和譴責暴力外，沒有正面回應市民的訴求，也沒有採取任何可以緩和局勢的行動。

聯署者稱，他們是一群心繫香港的教牧和學者，來自不同派系，並認同目前有廣泛民意支持、清晰而合理的各項訴求，盼訴求能早日得到回應。

牧函呼籲，特區政府採取有效措施以止息衝突，相信一個具公信力的獨立調查委員會是可行和有效的途徑，使香港重返正途及確保同類事件不會重演，亦懇請各方在表達訴求時保持克制，以理服人，又促請執法者應恪守專業守則，不濫用權力和武力。

牧函以〈平安，必要這樣臨到我城〉為題，以廣告形式刊登於封面日期為8月11日的《時代論壇》（1667期），參與聯署的包括多位宗教及機構領袖和神學學者，如循道衛理聯合教會會長林崇智牧師、中華基督教會香港區會副總幹蒲錦昌牧師、香港浸信會聯會會長羅慶才牧師、突破機構創辦人蔡元雲、中國神學研究院院長李思敬及中大崇基神學院院長邢福增等。

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