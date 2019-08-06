【旺角再遊行】8.3黃大仙衝突　運輸工准保釋　不滿警錄口供涉威嚇 (12:56)

8.3黃大仙衝突，三名居於黃大仙區的青年被控各一項襲警，昨（5日）在觀塘裁判法院提堂，控方透露三名被告留院缺席聆訊，其中一名任職運輸工人的被告今日（6日）被押到觀塘裁判判法院提訊，暫毋須就控罪答辯，獲准以5000元現金、守宵禁令、每周到黃大仙警署報到等條件，他獲准保釋外出，案件押後9月30日再訊，讓警方進一步調查。
控罪指22歲的被告曾天樂，於本月三日在黃大仙巴士站襲擊警員楊修毅。控方指被告提早出院，今日押送被告到庭應訊，庭上所見被告的左耳蓋上紗布，眼下有瘀傷。
辯方在庭上投訴，被告昨日在東區醫院出院後，被押到北角警署，不准保釋，以致他未能出席昨日提堂，另外警方替被告錄取警誡供辭時涉威嚇及誘導。主任裁判官錢禮翻查筆記，發現昨日庭上提及該名被告在提堂時應在東區醫院，並表示已知悉辯方的投訴。
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