【旺角再遊行】8.3黃大仙衝突　運輸工准保釋　不滿警錄口供涉威嚇 (12:56)

控罪指22歲的被告曾天樂，於本月三日在黃大仙巴士站襲擊警員楊修毅。控方指被告提早出院，今日押送被告到庭應訊，庭上所見被告的左耳蓋上紗布，眼下有瘀傷。

辯方在庭上投訴，被告昨日在東區醫院出院後，被押到北角警署，不准保釋，以致他未能出席昨日提堂，另外警方替被告錄取警誡供辭時涉威嚇及誘導。主任裁判官錢禮翻查筆記，發現昨日庭上提及該名被告在提堂時應在東區醫院，並表示已知悉辯方的投訴。

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