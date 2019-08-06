【元朗遊行】清場拘捕4男涉藏武器　高院申保釋獲批　有被告獲中大取錄 (12:42)

4名被告依次為翁偉成（25歲）、朱梓雲（23歲）、朱俊愷（18歲）、廖栩鋒（19歲）。控罪指出，4人於元朗朗樂路攜有攻擊性武器，首被告攜有一支伸縮警棍；次被告攜有一支丫叉、一袋鐵珠及一把摺合式萬用刀；第三被告攜有一把氣槍連充氣罐、一個已上膛彈匣、兩個未上膛彈匣、一包BB彈；第四被告攜有一把摺合式萬用刀。

高院法官陳慶偉聽罷控辯雙方陳辭，批准各被告保釋，條件包括他們不得離港、交出旅遊證件、守晚上10時至翌日早上7時的宵禁令、每星期3次到警署報到及居報稱地址。首、次及第四被告准以2萬元擔保，第三被告須繳10萬元現金擔保。

另外法官拒絕讓首被告晚上返夜校，第四被告代表律師亦稱，他獲中大取錄，入學後或申請宿舍，但法官下令須居於報稱地址。

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