【逃犯條例】佩洛西：美國會復會後跨黨派推進《香港人權與民主法案》 (12:33)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。美國眾議院議長佩洛西發聲明，表示國會內民主黨和共和黨會繼續站在爭取自由民主的港人身邊，承諾日後國會復會後，跨黨派議員將開始推進《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法工作，以保障香港的法治和民主自由。
另外，針對早前美國國會眾議員向國務卿蓬佩奧和商務部長羅斯發信，批評香港警方以過度武力針對和平示威，敦促美國停止向香港出售防暴設備，及要求華府收回「騷亂」定性。在北京，外交部發言人華春瑩昨（5日）在例行記者會上，形容美國議員有關說法是「黑白顛倒、是非不分、用心險惡」，呼籲美國停止干預香港事務。
華春瑩又指出，香港警察專業、堅守崗位、忍辱負重和文明執法，而美國卻對自己國內的警察濫權、暴力執法問題視而不見，認為美國的針對香港警方的橫加指責「只會讓世人更加看清美方的傲慢與偏見、偽善與冷血」。
（美國眾議院議長官網/新華社）
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