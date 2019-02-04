【八五罷工．荃灣集會】田北辰：政府若回應兩訴求　和平示威者稱一半人收貨 (12:07)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。有市民昨（5日）發起全港罷工，又舉行7區集會，其後演變成各區堵路及衝突。昨日示威者包圍荃灣警署期間，身兼荃灣區議員的實政圓桌立法會議員田北辰曾到場了解，他今早（6日）接受商台節目訪問時表示，衝擊的激進示威者只是前排幾十人，後面跟隨的人都是理性和平，他們說若政府能撤回修訂《逃犯條例》及設獨立調查委員會，相信有一半人都會「收貨」離去。
田北辰指出，現時一些幾千人的衝擊行動，站在最前的幾十人不想講訴求，部分口號似乎不想見到「一國兩制」，有港獨含意，反而跟在後面的示威者大多和平，他們向田北辰表示，只要政府回應五大訴求中的兩個，即撤回修例和設獨立調查委員會，至少一半人會「收貨」。因此田北辰認為，政府必須處理這兩批人的問題，對於前者的激進派只能作出拘捕，而後者政府必須回應他們的訴求，但政府現將這兩批人視為同一批人，認為即使回應他們一些訴求，他們也不會收手。
田北辰表示，現時示威者有能力同時間分散到10多個地區「閃擊」，擔心警方不夠警力應付，加上荃灣昨日有刀手施襲，若出現傷亡，必定震撼社會。
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