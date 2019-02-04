【八五罷工．荃灣集會】田北辰：政府若回應兩訴求　和平示威者稱一半人收貨 (12:07)

田北辰指出，現時一些幾千人的衝擊行動，站在最前的幾十人不想講訴求，部分口號似乎不想見到「一國兩制」，有港獨含意，反而跟在後面的示威者大多和平，他們向田北辰表示，只要政府回應五大訴求中的兩個，即撤回修例和設獨立調查委員會，至少一半人會「收貨」。因此田北辰認為，政府必須處理這兩批人的問題，對於前者的激進派只能作出拘捕，而後者政府必須回應他們的訴求，但政府現將這兩批人視為同一批人，認為即使回應他們一些訴求，他們也不會收手。

田北辰表示，現時示威者有能力同時間分散到10多個地區「閃擊」，擔心警方不夠警力應付，加上荃灣昨日有刀手施襲，若出現傷亡，必定震撼社會。

八五罷工 相關報道：

記者被捕 學生記者頭中催淚彈 記協強烈讉責促成立獨立調查委員會

職工盟料有35萬人參與罷工 籲僱主勿秋後算帳

政府強烈譴責示威者罔顧法紀 將香港推向極危險邊緣

警6．9起放千催淚彈 拘420人 最小14歲 示威蔓延最少14區 日夜堵路游擊

北角荃灣再有惡煞糾黨襲黑衣者