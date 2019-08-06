【逃犯條例】示威者召開民間記者會　強調為正視聽非運動「大台」 (11:46)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。有來自運動不同崗位的示威者今（6日）首度發起民間記者會，稱對目前警方以至政府記者會的言論不盡不實和惡意扭曲抗爭行為，感到極度憤慨失望，故召開記者會以正視聽。
發言人反駁財政司長陳茂波昨日（5日）列舉經濟數據，稱爭議影響香港經濟的言論，表示第二季經濟增長放緩，是受外圍經濟環境影響，與6月9日才開始激化的修例爭議無直接關係。
發言人又強烈呼籲政府不必浪費行政資源每日召開記者會，認為政府是企圖利用有關手段模糊問題焦點，強調修例爭議癥結在於「名存實亡」的問責制，促請政府直接回應市民訴求，及做好準備應付環球經濟影響。
另外，發言人稱市民對警方的粗暴惡行傷及市民感到痛心疾首，並予以強烈譴責，批評警方完全失去職業操守和克制，罔顧市民安危，警告警方不要與市民為敵，稱警方職責是保護市民，敬請特區政府處理警員濫權問題。
發言人重申五大訴求，呼籲政府勿扼殺市民追求普世價值的權利，不要再漠視民意；又強調此次民間記者會並非「大台」，發言內容均為民眾聲音，目的旨在平衡政府「一言堂」，讓香港市民得知事實真相，而未來記者會也會加入公眾參與環節，讓市民發表意見。
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