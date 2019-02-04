【八五罷工．荃灣集會】目擊示威者被斬傷　民陣副召集人陳皓桓︰警沒拘施襲者 (12:28)

陳皓桓稱，事緣昨日較早時傳出，一名男子被穿上有「我愛香港」字句的藍衣人襲擊，6時至9時，大批示威者返回荃灣，希望找到施襲的懷疑黑社會人士。他傍晚6時許與朋友在荃灣眾安街位於一樓的快餐店，看到有記者一邊拍攝一邊逃跑，之後有約30至40名白衣人尾隨追趕，後者手持刀或木棍。陳皓桓稱，他與朋友立即下樓，看見手持武器的人走入眾安街，其後看見一名年約20多歲年輕人被白衣人逮着，並斬傷腳流血。

陳皓桓今日在facebook發帖，稱該名被斬傷的年輕人頭及手腳 中了多刀，今早在醫院做了手術，手術成功，情況穩定，有朋友及社工陪伴，着大家不用擔心。人道支援基金亦已嘗試主動接觸其家人提供協 助。

青年疑落單遭白衣人斬至手腳見骨

陳皓桓表示，他懷疑該名年輕人離開大隊落單，被懷疑黑社會人士襲擊，當時看到兩名白衣人，一人持刀與一人持木棍不停攻擊該名年輕人，年輕人手及腳被斬傷倒地，傷口見骨。他表示，30多名手持武器者因見大批示威者趕至而逃跑。

陳皓桓表示，他與朋友在附近地盤取竹枝及鐵通等物，準備上前營救，並向兩名白衣施襲者投擲雜物，希望制止兩人攻擊被斬傷的年輕人，其後兩名施襲者被示威者打倒制服在地，救護車抵達，救護員為傷者治理。陳皓桓說，警員約5至10分鐘到場，但沒有拘捕該兩名施襲者，反而驅散正在散去的示威者。他表示當時看到兩名施襲者上了救護車，警員並無拘捕兩人。

關於網上流傳片段，顯示黑衣人圍攻白衣人，陳皓桓稱，片段中只是部分經過，因為白衣人斬人時，未見有記者，記者到場拍攝時，正值黑衣示威者冒着可能被白衣施襲者持刀斬傷危險，將其制服在地，稱當時示威者為了救人才動武。

陳皓桓質疑為何警員到現場只驅散示威者，不立即拘捕涉嫌斬傷人的施襲者，當大批刀手逃去無蹤時，警員為何不追捕。

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