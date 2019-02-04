【八五罷工】三大官媒發評論文章　《人民日報》：香港亂下去全社會「埋單」 (10:15)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。有市民昨（5日）自發全港罷工，又舉行7區集會，其後演變成各區堵路及衝突。內地多個官媒今日（6日）發表評論文章回應事件。
《人民日報》發表題為〈堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政〉的頭版評論員文章，當中雖未直接提及罷工，但形容當前局勢是「樹欲靜而風不止」，批評激進分子以「反修例」藉口挑起暴力，脅迫特區政府，公然挑戰「一國兩制」底線。文章又指出任何地方都經不起反復折騰和持續動盪，認為香港亂下去，全社會都要「埋單」。
新華社發表題為〈不能縱容違法亂象繼續破壞香港〉的時評，表示極端激進分子發動罷工是置法律、秩序與公共利益於不顧，更言「法律的尊嚴和公眾的利益愈加受到暴力分子公然挑釁，是可忍孰不可忍」。時評亦認為，港人要停一停、想一想，不要繼續被蒙蔽及隱忍暴力，一起站出來對暴力說「不」。
《環球時報》發表題為〈香港市民團結起來，把暴徒氣焰壓下去〉的社評，斥責罷工是「赤裸裸的對整個城市的劫持」、不僅「對抗法治，而且既反民主，也反人權」。時評更認為未來示威者會有「更歇斯底里的表現」，呼籲所有港人團結，「把這股歪風邪氣壓下去，把暴力鎮住，讓秩序回來，讓和平安寧的生活回來」。