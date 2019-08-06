【八五罷工．旺角集會】彌敦道有人縱火　警再放催淚彈 (09:46)

【03:00】旺角街頭已再沒有示威者，警方完成清場行動恢復行車，惟大量交通燈受破壞，需要警員協助指揮交通。另一邊廂，有市民於深水埗警署對開辱罵防暴警察後，被警員帶走。

【02:00】200多名防暴警員與十多名速龍小隊到場增援，同時出動兩輛「銳武」裝甲車，把防線推至彌敦道與太子道西交界，再沿彌敦道南行不斷推進，示威者已陸續散去。

【01:00】警方再發射兩枚催淚彈，與示威者對峙。

【23:48】約百名警員及防暴警察聚集在彌敦道與旺角道交界，示威者在彌敦道與亞皆老街交界縱火，消防員數分鐘後到場滅火。

8月6日旺角最新情況

【23:36】示威者退至彌敦道與亞皆老街交界，與警防線相距100米。有人縱火，又有示威者指警員推進緩慢，「有無做體能測驗」；警方再不斷發催淚彈，推進至彌敦道與旺角道交界。

【23:31】警方防線由彌敦道與太子道西交界，推進至彌敦道與茘枝角道交界。

【23:26】旺角警署外彌敦道和太子道西，兩邊均有防暴警察。警方發5枚催淚彈後推進。防暴警察不斷以盾鋤地，或以警棍敲盾；100米外的示威者亦敲雜物助威。

【23:13】旺角警署外警方再舉黑旗，示威者大叫「X你老母」，警方廣播呼籲圍觀市民向南離開。圍觀市民未有理會警方呼籲，仍站在防暴警與示威者之間拍照。

【22:54】太子及旺角一帶有零星市民指罵警方在民居放催淚彈。其中有防暴警不斷以警棍敲盾，又向市民喝罵「走呀，廢柴」。

【22:37】警方在旺角警署外連放6、7枚催淚彈，之後場舉起黑旗。防暴警察已推進至彌敦道與太子道西交界。

【22:29】《大公報》一名記者較早時在深水埗警署外被指襲警，遭警員押入警署，其後獲釋。他離開警署後受訪時表示，警方早前施放催淚彈時，一名攝影記者中彈，左額受傷流血即時倒地需接受急救，其後防暴警察向前推進，他欲「護住」受傷記者時，被一名警員用盾推撞及作勢施襲，他即捉住該警員衣領希望其停手，隨後被懷疑襲警、遭按落地制服帶入警署。

該《大公報》記者表示，涉事警員無受傷，事件當作「一場誤會」處理，他暫無被落案控告；又稱警署內有一名「大sir」曾對他說「唔好意思」。記者獲釋後稱只是被按落地時有少許呼吸困難，不覺自己有受傷，但現場直播所見，其左耳上方有一條紅色傷痕。

【22:22】逾百旺角示威者行至彌敦道與太子道西交界，對着旺角警署叫囂。

【21:52】逾百黑衣示威者從深水埗步行至旺角砵蘭街與亞皆老街交界，加入原本在旺角聚集的示威者。

【21:44】大批防暴警察走出深水埗警署外馬路佈防，並舉起黑旗警告，隨即施放催淚煙。有記者疑似中槍，血流披面倒臥地上。

【21:36】有疑似醉酒男子與示威者口角後被打傷頭，現場急救員為其急救。示威者則稱有白衣人搞事，一男子被打傷。

【21:11】港鐵宣布，應警方要求，港鐵不停茘枝角、長沙灣、深水埗及葵芳站。

荃灣線服務有以下安排：

1.特別安排列車到荔枝角、長沙灣、深水埗及葵芳站，接載乘客離開

2.其他列車不停這三個站上落客

【20:17】旺角集會逾百黑衣示威者從旺角步行至九龍城警署外，再折返旺角彌敦道。另外，較早時有示威者在尖沙嘴廣東道一帶設路障。

【19:19】紅隧被堵約50分鐘後恢復通車。

【19:11】紅隧口路障仍未清走，大批市民在天橋上等候巴士恢復服務。從事服務業的傅小姐稱，原本6時半放工，乘118往筲箕灣回家，但候車期間天橋上突湧出逾百黑衣人，佔據紅隧口，高呼「光復香港，時代革命」，並以水馬、鐵馬設路障。傅小姐稱支持民間五大訴求，但沒有罷工；又指出剛才的黑衣示威者大致和平，她對香港人行徑放心，「其實（對於示威者佔紅隧）感覺有點反感，因為始終阻礙到別人的正常生活，但我可以理解他們有權抗爭」。

【18:52】示威者漸從紅隧口撤退，現場行車線仍遺下路障。

【18:37】警員在尖沙嘴警署閘內舉橙旗警告會開槍。

【18:27】示威者堵塞紅隧往港島方向入口。

【18:05】有外籍人士指摘示威者行為不當，示威者大叫他「返大陸啦」。

【17:50】警方再向山林道射催淚彈，彌敦道有行人受波及不斷咳，躲入麥當勞。

【17:35】警方再由尖沙嘴警署向山林道發射催淚彈，但示威者即執起催淚彈，擲向彌敦道一架巴士前，巴士內有乘客。防暴警察其後退回尖沙嘴警署鐵閘內。

目擊警方發射催淚彈的巴士乘客何先生表示，今日如常放工，於尖沙嘴乘搭269B線巴士回天水圍，他坐在巴士上層位置，目睹警方在尖沙嘴警署閘內舉黑旗，形容此舉「都幾無恥」。他說：「那幅黑旗這麼細，巴士又擋住警署門口，（在路口位置的）示威者無可能看得見那面旗」。他見到防暴警發射第一發催淚彈時，深感驚慌，因為他與巴士上其他乘客均無面罩、口罩、無裝備，認為警方此舉完全無顧及市民全安。

【17:24】防暴警在尖沙嘴警署門前向彌敦道與柯士甸交界方向發射兩枚催淚彈。

【17:19】示威者在彌敦道與柯士甸道交界搭路障時，警察在尖沙嘴警署閘內舉黑旗，警署門前馬路上有多輛巴士。

【16:17】示威者在彌敦道與眾坊街交界以竹枝設路障。

【16:05】示威者沿彌敦道行至窩打老道交界時，推出大量竹枝，繼續往尖沙嘴方向前行。

【15:42】示威者放行巴士後，繼續佔據彌敦道。現時彌敦道由亞皆老街至山東街一段仍被示威者佔據，無法行車，部分示威者沿往彌敦道向佐敦方向一直前行。

【15:35】多輛巴士在彌敦道無法前行。

【15:20】大批身穿黑衣的市民佔據彌敦道5條行車線。

【15:17】市民站滿麥花臣球場外奶路臣街行車線。

【15:00】由洗衣街與亞皆老街交界開始，至洗衣街至山東街交界，整段馬路已被市民佔據。中旅社及鄰近商店已落閘。

【14:57】職工盟總幹事吳敏兒在場發言時指出，今次罷工屬市民自發，走出了香港歷史重要一步，今次是工會力量與社會力量結連，她問若政府不回應五大訴求，在場人士能否再有第二次罷工，在場人市民大呼「可以」。

【14:30】數百市民坐在麥花臣球場外的洗衣街馬路上，汽車無法駛進該路段。

【14:00】麥花臣遊樂場內市民大喊「香港警察，知法犯法」、「沒有暴徒，只有暴政」及「香港人，加油」等口號。場內不斷有人派發口罩、退熱貼、支裝水和「反送中」標語。

場內有人揮動美國國旗，遭場內人士喝倒采，大叫「收旗」，隨後被人搶去美國旗。揮動美國旗的劉先生稱，希望請美國參與香港政治，從而令香港人有雙普選，又指自己有表達自由權利，批場內人士搶旗是獨裁。

【13:33】從事保安行業的何先生一家三口出席集會，何太指丈夫請假帶同2歲女兒到場，為爭取成立獨立調查委員會，她不認為特首林鄭月娥稱罷工是「玉石俱焚」和「走向不歸路」，反而認為罷工有效迫使多日來沒有露面的特首林鄭月娥站出來回應，揚言若政府不回應民間五大訴求，市民應一直罷工下去。

半退休人士劉先生指出，今早看過特首的發言後，直指政府已「腐敗到不行」，認為是特首林鄭月娥欺凌香港人，是政府決策有問題種下禍根，令香港走向不歸路，市民走出來只是表達合理訴求。

從事銀行業的賴先生在午膳時間到場支持。他指出，今早因為「不合作運動」，只是多等了幾班巴士，不認為有問題，相信罷工一天亦不會影響到本港經濟。他支持五大訴求。他指出，特首無視市民訴求，只一味譴責市民，以及猛推警方執法。

【13:19】旺角集會於麥花臣球場舉行，大批市民坐滿場內看台位置。

八五罷工 相關報道：

公院急症室收24傷者 1人情況嚴重

沙田情況

大埔情況

屯門情況

荃灣情況

黃大仙情況

金鐘情況

天水圍情況

林鄭：有示威者希望「玉石俱焚」 籲罷工者尊重其他市民上班自由

林鄭：下台與否非個人榮辱問題 會緊守崗位令社會恢復秩序