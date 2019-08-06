【八五罷工．金鐘集會】警灣仔警總外放催淚煙 (00:17)

【8月6日00:17】警方在灣仔警察總部外施放催淚煙。

【8月5日20:00】在港島區，反修例示威者黃昏時段離開金鐘後，沿馬路向東行，向北角和鰂魚涌進發。綜合現場居民目擊所述及記者所見，晚上約8時，約10名手持木棍和藤條的白衣和灰衣人，在北角明園西街與英皇道交界，向示威者揮棍施襲，有人受傷流血，之後雙方互相投擲物品，白衣人群見勢寡，沿明園西街上山後退，部分人返回「香港第一青年會義團」會址，示威者追上，破壞會址地舖玻璃，有地舖內人士揮動菜刀指嚇示威者，擾攘約15分鐘後，示威者散去，現場留有染血的口罩。

傳媒在明園西街採訪時，有另一名先前在地舖內的人拍打攝影師攝錄機，引起現場鼓譟，最終該人在同行友人勸喻下離開。

【8月5日19:30】大批示威者在黃昏6時開始離開金鐘，並響應通訊群組和現場人士呼籲，沿夏慤道、軒尼詩道和高士威道等，東行前往北角和鰂魚涌方向，希望到北角警署外示威，並到鰂魚涌堵塞東隧出口。

【8月5日18:15】水馬內有警察指罵記者，又批評記者「選擇性報道，搞亂香港」，反問記者為何要搞亂香港。

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