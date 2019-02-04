【八五罷工．旺角集會】警旺角警署2樓射催淚彈　深水埗街坊要求警察收隊 (01:07)

【01:07】警察再向彌敦道發6枚催淚彈，並警告示威者不准拾起催淚彈。

【00:50】警方在旺角警署2樓露台，向彌敦道射數枚催淚彈。早前有一名男示威者向2樓掟磚，警方向他射噴霧。

【00:36】警方在旺角警署內舉黑旗，要求示威者離開，之後向彌敦道發射兩枚催淚彈。

【00:31】深水埗街坊要求警察收隊，表示「深水埗唔歡迎警察」。另外，彌敦道警察退回旺角警署內。

采風電影發表聲明指出，其機構一名黎姓攝影師昨晚於深水埗拍攝示威活動期間，遭警方催淚彈擊中頭部。該攝影師左額受傷流血暈倒，經急救後已蘇醒，幸無生命危險。采風電影表示，嚴厲譴責警方濫用武力，敵視傳媒工作，殘害言論自由，批評行為令人髮指。

【00:22】警察退至彌敦道與弼街交界，發5枚催淚彈後，再進一步退至彌敦道與太子道西交界。

【8月6日00:05】警方在深水埗欽州街一帶施放催淚彈，防線暫推進至長沙灣道。

【8月5日23:48】約百名警員及防暴警察聚集在彌敦道與旺角道交界，示威者在彌敦道與亞皆老街交界縱火，消防員數分鐘後到場滅火。

【8月5日23:36】示威者退至彌敦道與亞皆老街交界，與警防線相距100米。有人縱火，又有示威者指警員推進緩慢，「有無做體能測驗」；警方再不斷發催淚彈，推進至彌敦道與旺角道交界。

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