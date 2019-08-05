【八五罷工】瑪嘉烈兒科記錄戴黑口罩員工姓名　被批製造白色恐怖 (22:40)

「HA Secrets」facebook專頁今午上載一張在瑪嘉烈醫院拍攝的表格，表格上要求記錄當值時戴黑色外科手術口罩的員工身分，包括其所屬病房、職位和員工姓名。網民在帖文留言批評瑪嘉烈醫院是「藍絲醫院」、「高層整呢啲表格真係特別快手，叫佢減少其他表格就十年八年。佩服佩服！」亦有網民批評該院製造白色恐怖、高層不知所謂，又指醫護人員為照顧病人決定不去參與罷工，記錄同事身分屬不合理。

衛生服務界議員李國麟表示，今日收到同事傳來上述表格，接獲兩個消息指屬瑪嘉烈兒科。另有多個消息人士表示，相信受影響同事包括該科目的護士、文員和病人服務助理等，而該院的成人內科醫護人員向本報記者表示，未留意到自己部門要求填寫有關表格。

李國麟認為，職員戴上黑絲帶或黑色口罩表達己見沒有影響病人護理服務，很多醫院均包容，當醫管局總部無要求記名時，質疑「為何個別醫院部門，在外面七國咁亂時要添煩添亂？對整個情況有咩好處呢？做法不合適，無政治智慧亦無民間智慧！」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，無論帶黑色口罩或絲帶均沒有違反醫管局的員工守則，既沒有在衣飾上過度渲染政治信息引起不安，口罩亦符合感染控制守則，批評填表記名做法屬不必要和不能理解。

本報記者向瑪嘉烈醫院查詢有關記名表格由何人決定、記錄原因和所涉及部門，瑪嘉烈均未有正面回覆，只表示理解員工表達意見的行動，相信醫護人員會繼續秉承專業精神，以病人安全和服務為優先的專業守則為市民提供醫療服務，不因表達政治立場而影響病人在公立醫院得到一視同仁的服務。

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