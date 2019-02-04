【旺角再遊行】15歲示威者涉非法集結　迪士尼樂園菲裔舞蹈員被拒回鄉探親 (20:57)

據了解，其中兩名被告投訴，被拘捕時遭警方以警棍打其腰、腳、膝，導致受傷。另有被告今上庭時，手肘以繃帶包紮，臉上貼着膠布。另外，仍有兩名被告留醫未能應訊。

第一宗控告阻差辦公的案件，指控被告劉偉麟（31歲），在彌敦道及太子道交界，故意阻撓正在執行職務的警務人員。

第二宗案件控告10人非法集結罪，被告依次為15歲男被告、鄧榮熙（16歲）、陳駿霆（18歲）、韓明恩（22歲）、梁希頴（24歲）、廖智峯（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24歲）、方施陽（20歲）、蘇澄怡（22歲）。控罪指以上被告於今年8月3日，在彌敦道及亞皆老街交界，與不知名人士參與非法集結。韓明恩另被控一項「未能出示身份證明文件」罪，指她未能在女警員林俊塋規定下出示身份證。

第三宗案件牽涉兩名被告，分別為報稱攝影師李永豪（22歲）及舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto（36歲），二人同被控於彌敦道及快富街交街與不知名人士參與非法集結。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，並不對眾被告保釋，但要求他們守宵禁令及不得離港等。

被告Jethro Santiago Pioquinto的代表律師稱，Pioquinto由2008年起任職迪士尼，有穩定工作。他居於旺角，案發當日正在回家，警方從他身上搜出單肩包、電話及八達通卡。根據控方指控，Pioquinto只是置身示威者其中，並無嚴重指控。菲律賓駐港領事亦有到庭旁聽。

剛大學畢業的被告廖智峯表示，希望放寬宵禁令，容許他其中4天參與大學的迎新營，但遭裁判官拒絕。

裁判官下令各人分別以1000至2000元擔保，大部分由晚上12時至翌日早上6時守宵禁令，不得離港及一星期到警署報到一次。

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