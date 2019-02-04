【旺角再遊行】15歲示威者涉非法集結　迪士尼樂園菲裔舞蹈員被拒回鄉探親 (20:57)

反修訂《逃犯條例》觸發多場警民衝突，警方於8．3旺角衝突中拘捕16人，其中13人被落案起訴非法集結及阻差辦公等罪名，10人年齡在30歲以下，最年輕的被告年僅15歲，當中共有6名被告報稱學生，另有一名任職迪士尼樂園舞蹈員的菲律賓裔男子。眾人今（5日）被押解到九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯。裁判官批准所有人保釋，但不得離港。辯方稱菲裔舞蹈員只是路經旺角卻遭檢控，裁判官拒絕讓他離港回菲律賓探親。
據了解，其中兩名被告投訴，被拘捕時遭警方以警棍打其腰、腳、膝，導致受傷。另有被告今上庭時，手肘以繃帶包紮，臉上貼着膠布。另外，仍有兩名被告留醫未能應訊。
第一宗控告阻差辦公的案件，指控被告劉偉麟（31歲），在彌敦道及太子道交界，故意阻撓正在執行職務的警務人員。
第二宗案件控告10人非法集結罪，被告依次為15歲男被告、鄧榮熙（16歲）、陳駿霆（18歲）、韓明恩（22歲）、梁希頴（24歲）、廖智峯（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24歲）、方施陽（20歲）、蘇澄怡（22歲）。控罪指以上被告於今年8月3日，在彌敦道及亞皆老街交界，與不知名人士參與非法集結。韓明恩另被控一項「未能出示身份證明文件」罪，指她未能在女警員林俊塋規定下出示身份證。
第三宗案件牽涉兩名被告，分別為報稱攝影師李永豪（22歲）及舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto（36歲），二人同被控於彌敦道及快富街交街與不知名人士參與非法集結。
控方申請押後案件，以待警方進一步調查，並不對眾被告保釋，但要求他們守宵禁令及不得離港等。
被告Jethro Santiago Pioquinto的代表律師稱，Pioquinto由2008年起任職迪士尼，有穩定工作。他居於旺角，案發當日正在回家，警方從他身上搜出單肩包、電話及八達通卡。根據控方指控，Pioquinto只是置身示威者其中，並無嚴重指控。菲律賓駐港領事亦有到庭旁聽。
剛大學畢業的被告廖智峯表示，希望放寬宵禁令，容許他其中4天參與大學的迎新營，但遭裁判官拒絕。
裁判官下令各人分別以1000至2000元擔保，大部分由晚上12時至翌日早上6時守宵禁令，不得離港及一星期到警署報到一次。
逃犯條例 相關報道：
【旺角再遊行】涉黃大仙襲警今提堂 3示威者仍留醫案件周五再訊
婦女組職天水圍警署外抗議女子被抬致走光 警一度舉黑旗警告放催淚煙
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 旺角衝突 非法集結 阻差辦公 法庭 編輯推介