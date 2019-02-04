【八五罷工】陳帆：譴責示威者輕鐵路軌放雜物　香港走出難關需700萬人同努力 (20:05)

陳帆表示，示威者四處癱瘓交通主要幹道，令市民及旅客「嚴重受阻」，對廣大市民的生活造成「極大滋擾」。他指出，有示威者在今早於東鐵和輕鐵路軌放置手推車、單車和金屬物件，是「極為危險」的行為，會導致嚴重鐵路事故，必須予以譴責，他說：「我們明白有市民對政府施政有所不滿，但是毋須使用對香港、對市民帶來傷害的手法去表達意見甚至訴求」。

被問到會否引咎辭職，陳帆表示問責團隊當然知道在修例事件上有責任，會深切反省，「在困難時期，我們的理念十分清楚，我們有責任共同努力，希望香港走出困境」。至於作為問責班子，有否向特首獻計，政府是否沒有能力處理這場政治風波，他指出，香港要走出難關，要全港700萬人一同努力，不應訴諸暴力。

運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英表示，因應多區出現堵路事件，截至今午，本港有15條道路、三條隧道包括獅子山隧道、紅隧及東隧一度受阻，巴士有70條路線改路或暫停，港鐵有8條路線受阻。她呼籲，市民出門前留意最新交通資訊，預留額外行車時間。另外，全港有100組交通燈受損。

署理民航處副處長伍子安指出，截至今午2時，共處理了465班航班，有77航班取消，預計服務量會於下午及夜晚時段回升。他沒有回應有多少名民航處職員集體請假，僅表示請假人數比平日「略高」，沒有傳媒報道引述消息所指的三分之一。

消防處副消防總長（質素及保證及管理）鄭瑞安指出，有示威者以「快閃」形式佔據道路，對緊急服務構成相當嚴重影響。他又稱，留意到有示威者使用汽油彈、燃燒彈等危險品，有機會危害市民安危；另有示威者縱火及燃燒雜物，他強調，香港人煙稠密、樓宇密集，一旦發生火警會蔓延至附近樓宇，對這些情況「十分關注和擔心」。

醫院管理局聯網服務總監楊諦岡表示，截至下午3時，全港18間急症室維持正常服務，求診人次與平時相若。他又指出，老人科日間醫院或日間服務受到「輕微影響」，最主要是因為交通問題未能前往求診，醫院亦即時為病人作適當安排。自6月9日至昨日，共有461名與示威活動相關的傷者到公立醫院急症室求醫，包括314男及147女。

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