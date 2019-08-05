涂謹申：林鄭屈港人搞「顏色革命」誤導中央　民建聯：支持林鄭依法施政 (20:25)

涂謹申擔心，林鄭月娥的言論會誤導中央，「使中央以更高壓手段對付香港人」，希望她不要誤導中央，以免真的把香港推向更嚴峻的局面。他指出，在連串的示威行動中，絕大多數市民都是要求政府認真回應五大訴求，包括要求全面撤回《逃犯條例》修例草案、成立獨立調查委員會、徹查反修例事件、撤回6‧12暴動定性，以及不秋後算帳。他表示，五項訴求都是符合一國兩制，是香港政府能處理的範疇，認為這是香港絕大多數市民的目的，其中只是有很少人在示威過程中提出其他口號。

民建聯發表聲明指出，示威者以暴力方式表達政治訴求，其目的已經不只是與《逃犯條例》相關，甚至提到要「光復香港」或搞「時代革命」等政治訴求，有關行為包括損毁國旗國徽等，嚴重挑戰一國兩制及國家主權。

民建聯期望示威者及受示威影響的市民，雙方能夠克制冷靜，「讓社會停一停，想一想」，令社會能恢復正常運作，以便面對經濟下行的挑戰。民建聯又表明，「堅定地支持林鄭月娥行政長官及特區政府依法施政」，促請特區政府須盡快以合適方法解決現有混亂的局面。

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