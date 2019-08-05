【逃犯條例】國新辦明「吹風會」談港問題　抽籤決定獲邀傳媒 (17:55)

國務院新聞辦公室明日（8月6日）再就港澳問題召開「媒體吹風會」，但未透露由哪個層級的官員發言。
繼上周一（7月29日）國務院港澳辦新聞發言人楊光就香港當前局勢的立場和看法舉行記者會後，國新辦明日再召開「媒體吹風會」，規格較上一次正式記者會輕鬆，今次是國新辦於10天內，第2次就香港問題會見傳媒。
國新辦的通知表示，由於採訪場地有限，是次用「聯合採訪」的方式，以抽籤決定傳媒代表到場採訪及拍攝，而非所有獲邀媒體均能進場。
另外，有傳媒報道引述港區全國人大代表指出，收到中聯辦的通知，邀請港區人大、政協及商會政團等代表於本周三（8月7日）到深圳參加座談會，但沒有具體議程，亦沒有提及會見那位領導，預料是想了解香港最新局勢。
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