【八五罷工】民主派：林鄭「死不悔改」　工聯會：激進示威者破壞社會秩序 (18:10)

民主派會議召集人毛孟靜批評，特首林鄭月娥今晨見記者時的言論，是「死不悔改」和「黑白顛倒」，更指出林鄭月娥縱容警方暴力，市民是有目共睹，強調「公道自在人心」。

民主黨主席胡志偉表示，從林鄭月娥今日發言，可見林鄭月娥正嘗試挑動民族情緒，以及將經濟滑坡問題推落群眾運動，批評林鄭月娥不負責任，進一步撕裂香港，形容是「罪大惡極」。

工黨立法會議員張超雄認為，正是林鄭月娥推動修例工作，才導致如今亂局，更言林鄭月娥「推香港去死」、「唔死都無用」。

民建聯立法會議員蔣麗芸今日上午11時許在facebook表示，對林鄭月娥在記者會上未有提出任何解決方案表示失望，她說：「林鄭特首在記者會上提出很多問題！但解決方案呢？失望！！！」

其他建制派回應則主要集中譴責示威者發動罷工行為。工聯會在facebook發聲明，嚴厲譴責激進示威者漠視廣大市民上班權利，為達到自己政治目的，不惜綁架市民，破壞社會秩序，危害香港社會穩定。工聯會又呼籲僱主體諒今日上班遲到或受影響的僱員，給予酌情彈性安排 。

民建聯立法會議員陳克勤表示，示威活動對香港的經濟、民生和政治影響非常大。他指出，示威者雖有罷工權利，但也要尊重普羅大眾的上班權利，不應阻礙市民正常出行。

經民聯亦發新聞稿，對於激進分子罔顧他人正常工作和生活的權利和自由，以極端行動打擊各行各業，損害經濟民生，感到非常憤怒，呼籲社會各界人士堅守工作崗位，尊重他人權利，顧及廣大市民的福祉，盡快恢復社會秩序及正常運作。

相關報道：

林鄭：有示威者希望「玉石俱焚」 籲罷工者尊重其他市民上班自由

林鄭：下台與否非個人榮辱問題 會緊守崗位令社會恢復秩序

張建宗：感謝有市民提早上班 陳茂波：香港安穩生活是多代獅子山下港人成果