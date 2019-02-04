【八五罷工．Emily Online】港大逾百醫護學生集會　梁卓偉望特首考慮市民訴求 (17:43)

港大醫學院院長梁卓偉亦有現身集會，向在場醫學生講，尊重大家表達意見同選擇喺最前線施予援手。佢話，依家社會係唔正常運作，冇人希望呢個情況持續，佢唔希望有醫學生、香港市民繼續受到傷害，「希望特首認真考慮大家嘅訴求，我都信呢啲訴求喺社會上愈嚟愈多人認同」，最後仲話希望「天佑香港」。

公立醫院醫護戴黑絲帶

今日公立醫院一班醫護人員繼續謹守崗位服務，同時戴上黑絲帶同黑色口罩響應三罷。杏林覺醒發言人黃任匡話，約八成同事都戴上黑絲帶，戴上黑口罩同事則約有六成。公共醫療醫生協會會長馬仲儀就話，唔同醫院都有義工向同事們派黑色口罩同黑絲帶，超過一半醫護都有戴上支持，仲有唔同醫院同事都利用便利貼製作連儂牆。

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