【旺角再遊行】涉黃大仙襲警今提堂　3示威者仍留醫案件周五再訊 (17:05)

上周六（3日）的反修訂《逃犯條例》「旺角再遊行」於翌日凌晨再演變成警民衝突，警方於行動中共拘捕24男5女，其中3名示威者涉嫌在黃大仙區襲擊警員，今（5日）於觀塘裁判法院提堂。由於3人仍留醫，今日未有出庭應訊，案件押後至周五（9日）再訊。
3名被告依次為嚴世宏（20歲）、譚皓宇（24歲）、曾天樂（22歲），3人分別報稱為學生、烘培師及運輸工人，均稱於黃大仙及鑽石山區居住，各人被控一條襲警罪。控罪指出，首被告、次被告和第三被告分別於黃大仙地鐵站D2出口外、黃大仙警署外和黃大仙正德街黃大仙巴士總站外涉嫌襲警。
辯方庭上透露，3名被告現時仍然留醫，不能出庭應訊。其中首被告嚴世宏的手臂骨折，今早剛接受手術，次被告譚皓宇右眼及左鼻孔受傷，第三被告曾天樂則眼睛受傷。裁判官將案件押後至8月9日再訊，以待被告康復出院。
據悉，首被告報稱在警方清場時感到不滿，要求警員出示委任證，警員出示證件後遭被告推倒在地上，現時受傷警員仍在就醫；次被告被帶上警車後，警員替其扣上安全帶後遭被告撞傷頭部，左手無名指亦受傷；第三被告曾嘗試向警方防線扔塑膠物品惟被制止，其後踢向警員腹部和右邊大腿。
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