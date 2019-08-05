中大民調：林鄭7月民望評分陷新低　四分一受訪者給零分 (16:23)

三位司長的表現評分，政務司長張建宗為35.4分，較6月下跌1.6分；財政司長陳茂波32.3分，較6月下跌2.1分；律政司長鄭若驊為24.1分，亦較6月下跌2.7分。

7月調查發現，15.3%受訪市民表示滿意特區政府的表現，較6月低3.1個百分點；表示不滿意的有63.0%，較6月上升2.6個百分點，回答「普通/一半半」的則有21.0%，也較6月高1.2個百分點。

對香港特區政府的信任度，有21.0%的受訪市民表示信任，較6月低1.1個百分點；表示不信任的有53.3%，較6月上升4.4個百分點；回答「普通/一半半」的有24.2%，較6月下跌2.7個百分點。

對北京中央政府的信任度，16.0%的受訪市民表示信任，較6月低1.4個百分點；表示不信任的有56.3%，較6月高1.6個百分點；回答「普通/一半半」的有24.4%，較6月下跌0.2個百分點。

是次調查在7月19至30晚上進行，成功訪問了732名18歲或以上的市民，回應率為37.1%。

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