中大民調：林鄭7月民望評分陷新低　四分一受訪者給零分 (16:23)

香港中文大學香港亞太研究所公布今年7月份的特區政府民望電話調查，結果顯示市民對特首林鄭月娥與律政司長鄭若驊表現評分，與6月比較均有大幅下跌。林鄭月娥整體表現的平均評分為32.9分，較6月的評分下跌4.6分，是上任以來新低，其中25.5%受訪者給予0分；1.7%給予100分。
三位司長的表現評分，政務司長張建宗為35.4分，較6月下跌1.6分；財政司長陳茂波32.3分，較6月下跌2.1分；律政司長鄭若驊為24.1分，亦較6月下跌2.7分。
7月調查發現，15.3%受訪市民表示滿意特區政府的表現，較6月低3.1個百分點；表示不滿意的有63.0%，較6月上升2.6個百分點，回答「普通/一半半」的則有21.0%，也較6月高1.2個百分點。
對香港特區政府的信任度，有21.0%的受訪市民表示信任，較6月低1.1個百分點；表示不信任的有53.3%，較6月上升4.4個百分點；回答「普通/一半半」的有24.2%，較6月下跌2.7個百分點。
對北京中央政府的信任度，16.0%的受訪市民表示信任，較6月低1.4個百分點；表示不信任的有56.3%，較6月高1.6個百分點；回答「普通/一半半」的有24.4%，較6月下跌0.2個百分點。
是次調查在7月19至30晚上進行，成功訪問了732名18歲或以上的市民，回應率為37.1%。