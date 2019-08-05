【八五罷工．金鐘集會】白衣人北角持棍施襲　反遭示威者擊退 (21:13)

【20:00】在港島區，反修例示威者黃昏時段離開金鐘後，沿馬路向東行，向北角和鰂魚涌進發。綜合現場居民目擊所述及記者所見，晚上約8時，約10名手持木棍和藤條的白衣和灰衣人，在北角明園西街與英皇道交界，向示威者揮棍施襲，有人受傷流血，之後雙方互相投擲物品，白衣人群見勢寡，沿明園西街上山後退，部分人返回「香港第一青年會義團」會址，示威者追上，破壞會址地舖玻璃，有地舖內人士揮動菜刀指嚇示威者，擾攘約15分鐘後，示威者散去，現場留有染血的口罩。

傳媒在明園西街採訪時，有另一名先前在地舖內的人拍打攝影師攝錄機，引起現場鼓譟，最終該人在同行友人勸喻下離開。

【19:30】大批示威者在黃昏6時開始離開金鐘，並響應通訊群組和現場人士呼籲，沿夏慤道、軒尼詩道和高士威道等，東行前往北角和鰂魚涌方向，希望到北角警署外示威，並到鰂魚涌堵塞東隧出口。

【18:15】水馬內有警察指罵記者，又批評記者「選擇性報道，搞亂香港」，反問記者為何要搞亂香港。

【18:10】在金鐘海富天橋，有警員向在水馬外記者大叫「影乜野呀」，隨即在水馬縫中，向多名正在拍攝的記者，施放胡椒噴劑，過了不久，警方向滿布記者的天橋，再投放催淚彈。

【17:50】警方多次從海富天橋連接政總的公園，向海富天橋和夏慤道，發射催淚彈。

【17:00】警方舉橙旗，警告開槍。警方之後在政總近夏慤道警方水馬陣後，施放多枚催淚彈，驅散示威者，示威者退後至距離水馬約100米。

【16:24】政府行政署3時許向政府總部員工發通知，呼籲部門容許員工立即離開政總，由於政總東翼天橋聚集集會人士，政總員工陸續循西翼的警方水馬陣閘口離開。

公務員譚先生表示，體諒示威者行動，強調是政府有問題，才令市民要走出來，他說曾考慮今日響應罷工，但形容自己是小職員，擔心被「秋後算帳」，最終如常上班。

有不願透露姓名的公務員說，不同意示威者行動，稱本來想繼續工作，指「示威者有權罷工，但不可以阻人返工」，各有訴求沒有所謂，惟公務員要守崗位，她希望示威者尊重她「返工的自由」。

【15:01】反修訂《逃犯條例》浪潮持續，民間發起全民罷工，自港鐵陸續恢復服務後，出席金鐘添馬公園集會的人潮絡繹不絕，粗略估計約有1萬人出席。從事旅遊業的姜先生今日罷工出席集會，問及會否擔心被僱主追究，他形容自己「唔擔心得咁多，已豁了出去」，批評政府不作為，只懂躲藏，他希望透過罷工迫使政府回應民間五大訴求。

姜先生批評，特首林鄭月娥會見傳媒時只做錄音機，在答問環節避重就輕，政府不回應和平集會遊行訴求，迫使年輕人走上前線抗爭。

另一名出席集會、從事法律界的梁先生批評，政府和特首林鄭月娥「囂張跋扈、愚蠢、龜縮」，警察行為「離晒譜」，令市民憤怒，他看見前線年輕人被警方追打和拘捕，感到「想哭」，「前線義士辛苦，無理由安穩的人不出來（出席集會）」，他希望前線年輕人小心保護自己，亦呼籲政府和警察重拾良知。

新巴公司職工會理事長、今年62歲的車長林錦標形容，他這一代經歷中共很多壞事，包括六七暴動、文革、六四事件等，他強調現時香港正處大是大非時刻，希望市民體諒罷工。他批評政府不負責任，林鄭月娥拒絕回應訴求，對此感到很失望。

集會上，有嘉賓輪流發言，集會申請人、香港眾志周庭宣讀罷工宣言，批評政府令民怨沸騰，將政治問題推予警察解決，罷工者希望以和平罷工方式，促使政府回應訴求，若政府拒絕回應，不合作運動將持續、甚至升級。金鐘集會預料在晚上10時結束。

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