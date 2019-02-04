【八五罷工．金鐘集會】人潮絡繹不絕　市民：政府林鄭「囂張跋扈、愚蠢、龜縮」 (15:30)

【15:01】反修訂《逃犯條例》浪潮持續，民間發起全民罷工，自港鐵陸續恢復服務後，出席金鐘添馬公園集會的人潮絡繹不絕，粗略估計約有1萬人出席。從事旅遊業的姜先生今日罷工出席集會，問及會否擔心被僱主追究，他形容自己「唔擔心得咁多，已豁了出去」，批評政府不作為，只懂躲藏，他希望透過罷工迫使政府回應民間五大訴求。

姜先生批評，特首林鄭月娥會見傳媒時只做錄音機，在答問環節避重就輕，政府不回應和平集會遊行訴求，迫使年輕人走上前線抗爭。

另一名出席集會、從事法律界的梁先生批評，政府和特首林鄭月娥「囂張跋扈、愚蠢、龜縮」，警察行為「離晒譜」，令市民憤怒，他看見前線年輕人被警方追打和拘捕，感到「想哭」，「前線義士辛苦，無理由安穩的人不出來（出席集會）」，他希望前線年輕人小心保護自己，亦呼籲政府和警察重拾良知。

新巴公司職工會理事長、今年62歲的車長林錦標形容，他這一代經歷中共很多壞事，包括六七暴動、文革、六四事件等，他強調現時香港正處大是大非時刻，希望市民體諒罷工。他批評政府不負責任，林鄭月娥拒絕回應訴求，對此感到很失望。

集會上，有嘉賓輪流發言，集會申請人、香港眾志周庭宣讀罷工宣言，批評政府令民怨沸騰，將政治問題推予警察解決，罷工者希望以和平罷工方式，促使政府回應訴求，若政府拒絕回應，不合作運動將持續、甚至升級。金鐘集會預料在晚上10時結束。

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