【八五罷工．黃大仙集會】警再施催淚彈驅散示威者 (17:52)

【17:45】警再施放催淚彈，射入睦鄰街遊樂場。

【17:35】警方舉起橙旗，警告示威者離開，否則開槍。

【17:20】有示威者向紀律部隊宿舍擲磚塊，導致窗戶破裂。

【17:12】有人向警署擲燃燒物，警員從警署施放催淚彈。

【16:39】有被堵在馬路的貨車司機請求示威者讓出一條行車線，供車輛通行，強調運動要爭取多人支持，雙方商討後示威者移開路障，讓出一條路供車輛通行。

【16:06】警向黃大仙中心北館射催淚彈，示威者隨即走入室內關門，催淚彈在商場上現火光。

【16:01】有示威者用丫叉向警射物，警再向行人路施放催淚彈。

【15:48】防暴警察向行人路施放多枚催淚彈。

【15:34】黃大仙警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。

【15:33】龍翔道有男子被警制服，高呼「好痛」、「抖唔到氣」。

【15:29】警方在龍翔道施放催淚彈驅散示威。

【15:10】警員攜警犬出現，示威者即高呼「黑社會」，並向警員擲水樽等物件。

【15:00】示威者開始佔據龍翔道。

【14:04】黃大仙集會現場目測逾千人聚集，眾人高呼「香港人加油」口號，主持人稱集會流程包括由九龍東立法會議員發言、職工盟幹事介紹罷工資訊，以及現場問答。

帶同女兒到現場的陳太稱，她本身從事零售業，罷工「不是一個選擇，而是一定要做」，憂慮現時若不發聲，將來或無機會，稱港人現時團結，對政府回應感不滿。

從事玩具行業的陳小姐稱，公司對罷工亦體諒，約一半職員參與罷工，未來若需長期罷工亦會支持。她稱現時無論是和理非、激進手段，政府都不回應訴求，就連成立獨立調查委員會都拒絕，故認為罷工亦是一個手法。

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