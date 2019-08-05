【八五罷工．大埔集會】太和路再放催淚彈 (19:05)

【19:01】太和路警方放多枚催淚彈推進防線，已超過示威者所設的防線，示威者不斷後退。

【18:39】太和路有救護車經過太和路轉入南運路，示威者推前防線，警方再次放多枚催淚彈。

【18:37】太和路有人向警方投擲雜物，包括磚塊。警方警告，請勿再向警方射彈珠、掟磚。

【18:29】太和路警方再放多枚催淚彈。

【18;00】約6時，警方與示威者對峙間，市民黎女士身穿寫有守護孩子字詞的白衣、只戴口罩到場。她說，看不過眼警方施放如此多催淚彈，作為母親，要守護孩子。

【17:51】太和路，警方與示威者對峙，有示威者罵警方，有人用雷射燈射向警方。警方舉旗警告，要求前面人群要和平散開，否則用催淚煙。有警員持咪稱，「每一個被warning 的人不走，同我影低佢」。

【17:38】警方稍作休息，示威者向前推進防線，警方舉黑旗再發催淚彈。

【17:33】 太和路示威者與警方對峙，警再放催淚彈煙。

【17:27】近南運路的大埔超級城ZoneD已幾乎沒示威者，部分示威者退到Zone C及大埔廣場。

【17:22】大埔超級城有市民經過，不少市民用手蓋鼻，有市民說街外及商場內都有催淚煙氣味，眼睛不適。

【17:09】警方放催淚彈後，示威者四散，現場所見，南運路幾乎再沒示威者 ，部分示威者走入大埔超級城，並以物件封住其中一個出入口，商場該範圍所有店關閉。

【17:05】催淚煙吹到天橋，大批街坊走避入大埔超級城商場，商場內亦瀰漫催淚煙氣味。

【15:51】近大埔警署、連接大埔超級城及新興花園的天橋下，有警察持長盾一度向前推進，後退回， 再舉黑旗。

【15:49】放催淚煙

【15:36】警方舉黑旗

【14:16】集會不足1小時，參與人士已佔去汀角路兩邊行車線，其間有參與者因天氣炎熱感到不適。

【13:58】有市民開始走出風水廣場集會地點外的汀角路，車輛暫時仍可通過。

【13:28】天后宮風水廣場集會，市民幾乎已佔滿整個球場。

現場有市民派發「反送中」標語，亦有大白布讓市民寫下心聲，亦有市民在場派發食物。

陳氏姊妹特意花10小時於家製造「香港人加油」字句的氣球，並帶到集會現場支持香港人。陳小姐說，若政府有明確回應及處理訴求，相信大家已回去上班，認為特首林鄭今早說「廢話」。她又稱，單靠林鄭辭職不能解決問題，要求政府「終身撤回修例」、調查警方濫權等。

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