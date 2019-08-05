【八五罷工．屯門集會】示威者退守屯門警署數百米外　有人燒雜物 (22:47)

【22:47】屯門警署外有大批防暴警察，示威者退守至300至400米外，有人點火燒雜物。另警方在屯門市中心施放催淚彈驅散群眾。

【22:31】屯門柏麗廣場外屯喜路所有示威者已散去，恢復行車。

【22:00】屯門警署外再起火；有示威者用丫叉向警署投石，並拆除警署牆身字粒。

【20:35】示威者撬開屯門警署內電表房的閘門。

【20:19】示威者嘗試推撞屯門警署閘門，警署有多塊玻璃被打碎。

【19:55】屯門警署外，持續有示威者掟石及雜物，警署有玻璃破裂。

【19:21】屯門警署外先後有雜物起火，消防員已往救火。

【18:02】屯門示威者對是否轉場出現分歧，中年穿綠色衫的男子稱「如去警署就拆路障」，之後與其他示威者起口角，其後有人呼籲留守屯喜路。

【17:57】屯門示威者開始清除路障，開放部分行車線讓被堵塞的車輛駛離，現場大批刻黑衣人高呼轉場到屯門警署。

【17:50】屯門栢麗廣場外示威者部署轉場包圍屯門警署。

【16:32】 栢麗馬路兩條行車路已被佔，有私家車女乘客失驚痛哭，由家人扶離車廂。

【16:14】示威者在屯門栢麗廣場外開始設準備路障佔路

【15:18】屯門文娛廣場外罷工集會，數以千計的集會人士砌出「傘陣」， 現場集會人士企滿文娛廣場、屯門大會堂及屯門時代廣場平台一帶空地。

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