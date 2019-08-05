【八五罷工．沙田集會】沙田警署外被放火消防救熄　至少3下爆炸聲　 (20:03)

【19:17】有示威者在沙田警署外以樹枝、水馬、木板、工程圍欄等，配以火槍放火，有警員嘗試從警署內射水救火，但效用不大，其間\至少突然爆破3下。約20分鐘有消防員到場灌救，至7時55分大致撲熄火頭。

【18:20】沙田警署外發催淚煙。

【17:51】有持盾警員在沙田警署天台徘徊。

【17:48】示威者折返沙田警署，向警署投擲石頭和雞蛋，多個玻璃窗已碎裂。

【17:05】大埔公路沙田段有駕車市民嘗試搬開路障，與示威者爭執，其後一批穿黑衣的示威者再以公路旁工地水馬、渠蓋和雪榚筒等雜物設更多路障，其後欲搬走路障的市民放棄，結果只有少數電單車可行走，亦有消防車被堵。

【15:55】 有近百名示威者行出源禾路，以工程圍欄堵塞路面，有巴士和小巴乘客需臨時下車。

【15:20】近百名示威者聚集在沙田警署外，有人在警署外牆噴上「光復香港 時代革命」、「黑社會」等字眼，亦有人用丫叉發射或用手投擲石頭，同時有人用雷射光射向警署內警員。

【14:46】前來集會的人群已坐滿百步梯和新城市廣場地下大堂大部分位置，中庭亦站滿人群。有當區市民不滿警察早前入商場執法，亦有罷工市民要求政府應成立獨立調查委員會，以及行政長官等官員下台等訴求。另有學生認為今早不合作運動一定會造成不滿，但同樣可給予想罷工但不敢罷工的市民，向上司交代不能上班的理由，亦認為行政長官林鄭月娥已被架空，要實行「雙普選」才能真正回應民意。

30多歲、從事航空業的鍾小姐表示，自己以請年假方式罷工，覺得過了兩個月，政府完全沒有做過任何事，令人失望，「作為香港市民不可再容忍下去」。對於行政長官林鄭月娥指玉石俱焚，鍾小姐不認同，反認為政府要回應市民訴求，起碼包括林鄭月娥的官員要問責下台。作為沙田居民，她指不能接受警察入商場執法，故促成立獨立調查委員會調查事件。

另一位、30多歲社福界的陸小姐表示，機構也很支持，但指機構會在確保不影響服務之餘，也可表達訴求，自己最不能接受元朗721白衣人「無差別」襲擊市民事件，政府只用非法集結拘捕處理當日涉案者，但將表達意見的示威者定性暴動罪和發催淚彈。不過，她認為政府也有難處，「最難部分是要釋放示威者，因為始終是拘捕了，以什麼說法解釋給人聽，他們是沒問題呢？」，惟認為最基本應要成立獨調查委員會。

從事IT界、40多歲的伍生表示，自己感覺最強烈就是警察濫權，「警察可以使用的武力完全是不合法，好離譜」，故寧願不上班也來支持，又認為林鄭月娥從沒理會市民訴求，沒有疏導過問題，質疑為何怎樣也不願意用「撒回」二字，「只是重申一個月來講過的事」，已看不到社會可如何前進下去，情況只會更加暴力。

約20歲、不願意露面大專生王同學表示，「今次來集會是顯示對他們罷工的支持」，對於林鄭月娥今早記者會，他指自己沒看，因為都估到是「廢話」。被問到如何看「玉石俱焚」和今早阻礙交通的不合作運動，王認為有人不滿是一定的，但認為運動沒問題，「很多人想罷工但不敢罷工，某程度阻塞港鐵也幫到他們，可表達自己意見，跟老闆說，不是我不想上班，是回不去」。被問到政府可做些什麼，王認為林鄭月娥已被架空，只有「雙普選」才可回應民意。

王同學有準備頭盔等裝備，會視乎情況參加升級行動，或會圍堵警署，但若警方早有部署，就不會「硬碰硬」。

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