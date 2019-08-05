【八五罷工．荃灣集會】荃灣藍衣人襲黑衣人　一人頭受傷 (21:20)

【21:20】荃灣路德圍一度有大批示威者聚集商討去留，其後部分人往荃灣地鐵站方向走。

【21:13】荃灣大河道一帶，晚上突有一批身穿寫上「我愛香港」藍色T恤的人，襲擊黑衣市民。一名黑衣市民頭部受傷，地上遺下血迹。

【20:57】現場消息稱，約晚上8時，有示威者將燃燒彈掉入葵涌警署內，火種現已熄滅；警方曾使用催淚煙彈驅散，目前示威者已散去，未有在警署外圍聚集。

【19:35】防暴警員已撤退。有催淚煙彈射中新界南總部對面的荃灣明愛社區中心，冒起大量白煙，但中心當時已關上門。

【19:16】 有居民在大廈露台位置與馬路正戒備的警員口角，居民表示驅散時用催淚煙影響居民。

【19:04】 警方施放多個催淚煙彈，示威者已退至過百米外的悅來酒店外。

【18:59】 黑、橙旗齊舉，警方警告開槍。

【18:49】 警方再掟催淚彈。

【18:24】 警署內出紅旗。

【18:22】大批示威者到新界南總區警察總部外聚集。警署外被噴上「黑社會」等字眼，警署內警察備有頭盔、長盾等防暴裝備，警方在警署內呼籲外面示威者盡快散去。

【17:35】 警署被示威者拆字。

【17:19】 示威者在警署外掟蛋、石塊，並用綠色激光照射在警署內露台監視情况的警員，數名警員在警署露台內監視，他們持長盾，長盾上貼了反光膠紙，有長盾被蛋掟到。

【16:37】 青山公路荃灣段現場有人大叫，往近愉景新城附近的荃灣警署，然後大批現場示威者沿馬路走過去

【16:30】 青山公路、荃灣段近關門口街已設路障，現場過百人聚集。現場位置鄰近警方新界南總區總部

【15:04】楊屋道有警車被圍

【14:40】 楊屋道6線行車佔了4線，只餘近楊屋道街市外的2線通車。

【14:30】 大河道沙咀道交界通返車，現場指有小巴司機下車搬走路障。大河道及楊屋道交界被設路障，有巴士要掉頭。

【14:17】示威者設路障佔海壩街，大河道交界，其間當有巴士或小巴駛過，示威者會推開路障讓車經過，然後再佔。

【14:05】荃灣港鐵站外、青山公路荃灣段有示威者行出馬路並設置路障。

【13:47】荃灣公園集會現場有人呼籲「轉場」到政府合署，由在場人士自行決定是否前往。

【13:15】網民發起7區罷工集會，當中只有荃灣區沒有申請不反對通知書。踏入下午1點，荃灣公園開始多人，目測有數百人，雖然網上以「賞花」號召罷工市民出來，但現場有人在公園正門及裏面免費派口罩，協助派口罩的馮小姐表示，自己去遊行都會戴口罩，因為是對抗白色恐怖的象徵，並且擔心有人拍照。

現場播放Beyond的《海闊天空》、羅文的《獅子山下》，亦設「心事連儂牆」，亦有人免費派咖啡，並且在當眼位置貼出「賞花」、「賞樹」的標示牌。

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