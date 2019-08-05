【八五罷工．旺角集會】示威者尖沙嘴警署外圍設路障　防暴警射催淚彈 (17:55)

【18:05】有外藉人士指摘示威者行為不當，示威者大叫他「返大陸啦」。

【17:50】警方再向山林道射催淚彈，彌敦道有行人受波及不斷咳，躲入麥當勞。

【17:35】警方再由尖沙嘴警署向山林道發射催淚彈，但示威者即執起催淚彈，擲向彌敦道一架巴士前，巴士內有乘客。防暴警察其後退回尖沙嘴警署鐵閘內。

目擊警方發射催淚彈的巴士乘客何先生表示，今日如常放工，於尖沙嘴乘搭269B線巴士回天水圍，他坐在巴士上層位置，目睹警方在尖沙嘴警署閘內舉黑旗，形容此舉「都幾無恥」。他說：「那幅黑旗這麼細，巴士又擋住警署門口，（在路口位置的）示威者無可能看得見那面旗」。他見到防暴警發射第一發催淚彈時，深感驚慌，因為他與巴士上其他乘客均無面罩、口罩、無裝備，認為警方此舉完全無顧及市民全安。

【17:24】防暴警在尖沙嘴警署門前向彌敦道與柯士甸交界方向發射兩枚催淚彈。

【17:19】示威者在彌敦道與柯士甸道交界搭路障時，警察在尖沙嘴警署閘內舉黑旗，警署門前馬路上有多輛巴士。

【16:17】示威者在彌敦道與眾坊街交界以竹枝設路障。

【16:05】示威者沿彌敦道行至窩打老道交界時，推出大量竹枝，繼續往尖沙嘴方向前行。

【15:42】示威者放行巴士後，繼續佔據彌敦道。現時彌敦道由亞皆老街至山東街一段仍被示威者佔據，無法行車，部分示威者沿往彌敦道向佐敦方向一直前行。

【15:35】多輛巴士在彌敦道無法前行。

【15:20】大批身穿黑衣的市民佔據彌敦道5條行車線。

【15:17】市民站滿麥花臣球場外奶路臣街行車線。

【15:00】由洗衣街與亞皆老街交界開始，至洗衣街至山東街交界，整段馬路已被市民佔據。中旅社及鄰近商店已落閘。

【14:57】職工盟總幹事吳敏兒在場發言時指出，今次罷工屬市民自發，走出了香港歷史重要一步，今次是工會力量與社會力量結連，她問若政府不回應五大訴求，在場人士能否再有第二次罷工，在場人市民大呼「可以」。

【14:30】數百市民坐在麥花臣球場外的洗衣街馬路上，汽車無法駛進該路段。

【14:00】麥花臣遊樂場內市民大喊「香港警察，知法犯法」、「沒有暴徒，只有暴政」及「香港人，加油」等口號。場內不斷有人派發口罩、退熱貼、支裝水和「反送中」標語。

場內有人揮動美國國旗，遭場內人士喝倒采，大叫「收旗」，隨後被人搶去美國旗。揮動美國旗的劉先生稱，希望請美國參與香港政治，從而令香港人有雙普選，又指自己有表達自由權利，批場內人士搶旗是獨裁。

【13:33】從事保安行業的何先生一家三口出席集會，何太指丈夫請假帶同2歲女兒到場，為爭取成立獨立調查委員會，她不認為特首林鄭月娥稱罷工是「玉石俱焚」和「走向不歸路」，反而認為罷工有效迫使多日來沒有露面的特首林鄭月娥站出來回應，揚言若政府不回應民間五大訴求，市民應一直罷工下去。

半退休人士劉先生指出，今早看過特首的發言後，直指政府已「腐敗到不行」，認為是特首林鄭月娥欺凌香港人，是政府決策有問題種下禍根，令香港走向不歸路，市民走出來只是表達合理訴求。

從事銀行業的賴先生在午膳時間到場支持。他指出，今早因為「不合作運動」，只是多等了幾班巴士，不認為有問題，相信罷工一天亦不會影響到本港經濟。他支持五大訴求。他指出，特首無視市民訴求，只一味譴責市民，以及猛推警方執法。

【13:19】旺角集會於麥花臣球場舉行，大批市民坐滿場內看台位置。

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