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【逃犯條例．短片】天水圍警署外示威者大致散去 (22:40)

【22:35】天水圍警署外示威者大致散去，現場只剩下街坊及傳媒，但仍未有警車駛到現場。

【22:31】9時許，示威者一度向警署反攻，近距離向警署投擲硬物，警員近距離向示威者施放催淚煙，催淚彈在他們身旁爆開。

另外，晚上近10時半，現場有示威者指大量警車正由元朗前往天水圍增援，示威者正商量是否撤離。

【22:08】警方在天水圍警署報案室內舉起橙旗警告會開槍，在場傳媒及示威者即時尋找地方掩護。

【21:32】防暴警察撤退後，示威者重返天水圍警署，逾50人不停向警署掟石。警方在警署3樓一間無開燈的房間內，多次向輕鐵天耀站及天耀邨方向發射催淚彈，有示威者跳落輕鐵路軌以月台作掩護，負責撲熄催淚煙的「救火組」示威者疲於奔命。

【19:37】警方疑再次向人群「放冷槍」，多次在天水圍警署高處向樓下開槍，《明報》記者貼牆掩護前行，疑似橡膠子彈仍在身邊爆開。防暴警察又在報案室入口向天耀廣場方向發射催淚彈，當時馬路上仍有汽車行駛。

【18:48】有人在天水圍警署後門擲磚，防暴警察舉起黑旗警告後，施放最少4枚催淚彈及一發疑似橡膠子彈。

【17:31】警署車閘外仍有約30人聚集，惟未有衝擊，閘內有防暴警戒備。

【17:18】天水圍警署外繼續有約100人聚集包圍，大叫「放人」、「強姦犯」等，當中只有約20名為裝備較充足的示威者，有示威者向警員射激光燈被警方警告。約10分鐘前，警署落閘門外所有防暴警察已經全數退入警署內，其間有人向警員掟石，但未有進一步衝擊行動。

另外，警方早前清場時，一度想進入天耀邨及天耀廣場，被居民阻止，保安公司負責人其後與警方交涉，表示不歡迎警方進入屋苑，及後與居民建議散去，讓警方沒理由入內。

【15:42】港鐵表示，輕鐵705、706不經天耀至天瑞站；751不經坑尾村至銀座站、761P不經坑尾村至天瑞站。

港鐵正安排免費接駁巴士，行走洪水橋至天水圍站，呼籲乘客為行程預留充裕時間，或考慮改乘他交通工具

【15:00】警方施放多發催淚彈後約10分鐘，警務處警察公共關係科發稿稱，大批示威者包圍天水圍警署及向警員掟石，威脅在場人士人身安全，警方多次警告無效後施放催淚彈，「使用最低武力」驅散示威者。警方並呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，以及提醒附近居民關窗。

【14:37】警方施放約6發催淚彈驅散示威者。

【14:22】港鐵表示，輕鐵天耀站附近由於有大量人群聚集，輕鐵服務受影響，輕鐵705，706，761P不停天耀至天瑞站。現時警方再度舉黑旗警示。

【14:02】天水圍警署外昨晚（4日）深夜有警民對峙，防暴警衝入天耀廣場，一名穿裙女示威者被捕，被防暴警由天耀輕鐵站抬至警署時「走光」。今午（5日）1時，有婦女組織到警署外聲援被捕女子，並要求警察道歉；但活動未開始前，有大批防暴警察突然從馬路衝出，向附近的天盛商場推進，噴胡椒噴霧驅趕示威者。至下午1時半過後，有黑衣示威者衝出天水圍警署及輕鐵站之間行人路，警方之後更一度舉起黑旗警告會施放催淚煙，現場警員配備催淚彈槍。

警署附近有商戶及街坊稱受驚， 天盛街市有商戶稱要提早收舖，又認為警察毋須如此激動，因附近有不少老人及小孩受驚，跑入街市內險些跌倒。目前有數百黑衣人聚集在附近的天耀輕鐵站及警署門外，有衝鋒車駛進天耀廣場準備清場。

周同學表示，他於12時許與朋友抵達天水圍警署聲援風雨蘭，人群尚未聚集防暴警察即從警署衝出來驅散，自己被約6名防暴警追趕。周走避不及被兩名警員撲跌，警員未有交代任何事情下把周抬入警署，署內警員才稱以懷疑藏有攻擊性武器拘捕周，並即場搜身，約10分鐘內未有任何發現，記下周身分證後被釋放。周指事件中另有4名被警方以同樣理由拖入警署搜查，同樣未有發現下被釋放，批評警方濫用暴力，對未有任何行動的示威者採驅散行動。

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