向保安借4萬元改控代理人貪污交易　退休警認罪候判 (14:15)

認罪的55歲被告梁錦輝，暫准繼續保釋外出。辯方求情稱，被告1982年中五畢業後加入警隊服務，至今年才退休，過去擁有優良的服務紀錄，且行事勤力盡責，獲多人讚賞。被告與妻子育有一子一女，兩人分別為銀行文員及護士，是一個「美滿家庭」。惟自2000年起，被告因工作壓力而沉迷賭博，得悉自己將退休後更變本加厲，並花光借貸所得的4萬元於賭博上，由妻子代其交稅及清還借款予保安員。

辯方表示，被告被控後立刻認罪，現已「非常非常後悔」，對於父親的形象受影響亦感到非常傷心和慚愧，清楚明白問題根源是自己的壓力，希望在退休後可從事保安，繼續有生產力，自己亦有修讀保安課程，決心開展新事業。

辯方稱，被告有機會被取消長俸，希望法庭考慮被告初犯、過去良好的家庭背景及工作紀錄、犯案後非常後悔等因素，懇求輕判社會服務令。

據上次提堂的案情透露，被告案發時在警務處西九龍總區總部的保安控制組工作；該處的保安服務由一間承辦商負責，被告要監督及分配外判保安員的工作，月入4.2萬元。被告於去年1、2月期間向月入只有8500元的外判保安主任張碧珊分別聲稱要交稅及急用錢，借款3萬及1萬元；張碧珊按指示將款項存入被告馬會戶口。調查發現事主存款後，被告有124次投注紀錄及提取現金2000元。事主最終向被告上司匯報事件，揭發案件。

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