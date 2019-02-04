【八五罷工．七區集會】屯門 大埔 沙田 荃灣 黃大仙 旺角 金鐘　大批市民集會 (15:18)

【屯門．15:18】屯門文娛廣場外罷工集會，數以千計的集會人士砌出「傘陣」， 現場集會人士企滿文娛廣場、屯門大會堂及屯門時代廣場平台一帶空地。屯門集會最新情況：link.mingpao.com/59628.htm
【金鐘．15:01】港鐵陸續恢復服務後，參與金鐘添馬公園集會的人潮絡繹不絕，粗略估計約有1萬人。金鐘集會最新情況：link.mingpao.com/59629.htm
【沙田．14:46】前往集會的人群已坐滿百步梯和新城市廣場地下大堂大部分位置，中庭亦站滿人群。沙田集會最新情況：link.mingpao.com/59639.htm
【荃灣．14:17】示威者設路障佔海壩街，大河道交界，其間當有巴士或小巴駛過，示威者會推開路障讓車經過，然後再佔。荃灣集會最新情況：link.mingpao.com/59626.htm
【大埔．14:16】大埔集會不足1小時，參與人士已佔去汀角路兩邊行車線，其間有參與者因天氣炎熱感到不適。大埔集會最新情況：link.mingpao.com/59625.htm
【黃大仙．14:04】黃大仙集會現場目測逾千人聚集，眾人高呼「香港人加油」口號，主持人稱集會流程包括由九龍東立法會議員發言、職工盟幹事介紹罷工資訊，以及現場問答。黃大仙集會最新情況：link.mingpao.com/59627.htm
【旺角．13:19】集會於麥花臣遊樂場舉行，數百市民已坐滿場內看台位置。旺角集會最新情況：link.mingpao.com/59630.htm
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