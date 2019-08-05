【逃犯條例】林鄭：下台與否非個人榮辱問題　會緊守崗位令社會恢復秩序 (11:05)

政府修訂《逃犯條例》引發的風波不息，特首林鄭月娥今早（5日）見記者，被問及會否問責下台，林鄭月娥表示自己未來兩三年會「加倍努力」，以「挽回市民對政府信心」，又稱香港前途穩定受挑戰，現時「不是個人榮辱問題」，自己將緊守崗位令社會恢復秩序。
被問及政府會否宣布撤回修例及成立獨立調查委員會，林鄭月娥表示已經回應市民訴求，包括已經將修例暫緩，而當局會根據現有監警會機制跟進警方受爭議的處理手法。她又稱自己已主動與監警會主席梁定邦溝通接觸，相信梁定邦回港後將認真跟進市民關心的議題及其他投訴。
林鄭月娥重申自己未來兩三年會「加倍努力」，以「挽回市民對政府信心」。至於民間五大訴求，林鄭月娥質疑有訴求不合理及不合法，又表示不追究示威者行為並非特首權力。林鄭月娥認為目前示威行動已經「變質」，並舉例有人「肆無忌憚」地高喊「光復香港時代革命」口號，是「挑戰國家主權及『一國兩制』」，指出縱容暴力只會令事件更複雜。
對於警隊執法受質疑，林鄭月娥強調政府沒有將警隊當「磨心」，希望各界理解警隊面對的困難。
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