【八五罷工】林鄭：有示威者希望「玉石俱焚」　籲罷工者尊重其他市民上班自由 (10:25)

林鄭月娥又反問示威者是否要「押上穩定生活，以香港未來作賭注」。她形容有示威者希望「玉石俱焚」，並將「香港推向不歸路」。

對於有市民參與今天的罷工，林鄭月娥表示政府密切注視事件，已經進行跨部門協調確保緊急公共服務不受影響，呼籲罷工者「尊重其他市民上班的自由」。林鄭月娥續提到，由於示威持續，警方將每日舉行記者會，政府亦會在今日下午舉行跨部門新聞發布會。

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