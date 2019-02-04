【八五罷工】林鄭：有示威者希望「玉石俱焚」　籲罷工者尊重其他市民上班自由 (10:25)

政府修訂《逃犯條例》引發的風波不息，特首林鄭月娥、政務司長張建宗、財政司長陳茂波及多名問責官員今早（5日）見記者，是特首自上月22日後首次召開記者會。林鄭月娥表示有「極端暴力行為正將香港推向十分危險景況」，稱示威者行為已經「超越政治訴求」，並「挑戰國家主權」。她續指出，明白市民對政府不滿，但不等於要縱容暴力，並稱「暴力令問題糾纏不清難以解決」。
林鄭月娥又反問示威者是否要「押上穩定生活，以香港未來作賭注」。她形容有示威者希望「玉石俱焚」，並將「香港推向不歸路」。
對於有市民參與今天的罷工，林鄭月娥表示政府密切注視事件，已經進行跨部門協調確保緊急公共服務不受影響，呼籲罷工者「尊重其他市民上班的自由」。林鄭月娥續提到，由於示威持續，警方將每日舉行記者會，政府亦會在今日下午舉行跨部門新聞發布會。
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