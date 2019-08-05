【八五罷工】逾百航班取消　多個出境旅行團受影響 (15:46)

旅遊業議會主席黃進達表示，因應今天罷工事件，截止目前，議會一共收到34團出境旅行團受影響，涉及約600名旅客。當中大部分均為今早出發，前往東南亞或內地的旅行團。其中有些旅行團改前往其他城市，也有旅行團需要取消。黃進達表示，業界會儘量協調，讓市民能繼續行程。而入境旅行團則未有受影響數字。

香港中國旅行社董事長、立法會旅遊界議員姚思榮則表示，中旅社今日有3團離港旅行團受影響，其中有兩團因爲沒有替代交通而取消；一團改為到深圳起飛。

【08:43】網民號召發起今日（5日）全港大罷工，有航空業界響應罷工，今日多班抵港及離港航班取消。至少105班離港航班取消，當中國泰港龍航空有至少77班航班取消，香港航空亦有至少33班航班取消。抵港航班方面，有至少6班航班取消。

機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場，或透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

另外，機場快線香港站及九龍站部份預辦登機服務櫃位未能提供服務，港鐵建議市民先向航空公司查詢。

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