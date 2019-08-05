【八五罷工】手持「反送中」標語　50人於機場接機大堂靜坐 (18:47)

【16:51】機管局發言人回覆查詢時表示，香港國際機場已於中午12時起實施航班重新編配，疏導旅客。今日截至下午2時，香港國際機場已處理465班航班，77班航班則需取消。機場緊急事故應變中心於今早7時啟動，預計機場的航班升降量於下午至晚上將會逐步提升。

發言人又表示，客運大樓今日比較繁忙，呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場。

【15:44】根據機管局網站所示，截止今日下午2時40分，本日暫時一共有136班離港航班及111班抵港航班取消。對於有指機場因應罷工，需由雙跑道改成單跑道運作。機管局發言人表示，今天機場一直也是雙跑道運作。

旅遊業議會主席黃進達表示，因應今天罷工事件，截止目前，議會一共收到34團出境旅行團受影響，涉及約600名旅客。當中大部分均為今早出發，前往東南亞或內地的旅行團。其中有些旅行團改前往其他城市，也有旅行團需要取消。黃進達表示，業界會儘量協調，讓市民能繼續行程。而入境旅行團則未有受影響數字。

香港中國旅行社董事長、立法會旅遊界議員姚思榮則表示，中旅社今日有3團離港旅行團受影響，其中有兩團因爲沒有替代交通而取消；一團改為到深圳起飛。

【15:00】社民連成員曾健成一行約十人，於機場接機大堂拉起寫上「五大訴求不可少」、「罷工」的橫額，又將示威牌貼上行李手推車，大叫「香港人加油」等口號。不少路人駐足圍觀，亦有市民和應高叫口號。機管局職員一度要示威者不要在機場範圍內舉傘，但遭拒絕。

【13:00】本報記者近於機場巡視，顯示航班的螢幕前不停有旅客聚集，查詢航班有否被取消。各登機櫃通道前有鐵欄，但旅容仍可自由出入，亦未見櫃枱前大排長龍。

來自菲律賓的Nelsie Misajon遊港4天，今晚回程航班遭取消，延至明晚才能回家。她表示昨獲酒店通知，今日香港會有大型示威活動，感到非常害怕，昨晚沒換睡衣便睡覺，「準備隨時走」，沒料到回程航班被取消。

她表示，國泰航空把他們一行六人，分成兩班航班回國，惟同行中有一老一幼，感到非常不便；當下她仍未決定今晚在哪兒留宿，指機場酒店叫價2000港元一晚，對她而言太貴，感到非常傍徨。然而，她體諒國泰航空，「有人罷工不是他們的錯。」

林先生一家四口本來乘下午2時航班到台灣旅行，現延至晚上7時；他說即使行程受影響都不要緊，「不忍心再見到有小朋友被打」，又指罷工屬和平抗議，加上自己未能上前線，故會支持此行動。

【08:43】網民號召發起今日（5日）全港大罷工，有航空業界響應罷工，今日多班抵港及離港航班取消。至少105班離港航班取消，當中國泰港龍航空有至少77班航班取消，香港航空亦有至少33班航班取消。抵港航班方面，有至少6班航班取消。

機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場，或透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

另外，機場快線香港站及九龍站部份預辦登機服務櫃位未能提供服務，港鐵建議市民先向航空公司查詢。

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