【逃犯條例】示威者快閃堵路示威遍地開花 (01:30)

【01:30】有人向觀塘警署投擲雜物，防暴警察佈陣，未知會否有進一步行動。
【01:24】有10多名防暴警衝入天耀商場，拘捕最少3至4名年輕人，有人被警方按在地上制服。
【01:15】黃大仙防暴警走向黃大仙巴士總站。除了龍翔道有小量示威者，街上已不見有市民聚集。
【01:09】天水圍警署外有警民對峙，大批防暴警察衝入天耀廣場。早前有一名女示威者被捕，被防暴警察由天耀輕鐵站拖至警署，觸發市民情緒，有市民以粗言指罵警員時，對面的防暴警察亦有出言挑釁示威者，叫示威者「 有膽過嚟呀」。
本報記者拍攝時已身穿反光衣及戴記者證，但被現場警員用盾推開，又指「記者都要守法做嘢」。
黃大仙示威者呼籲離開，「留力」應付周一的罷工活動。
【01:06】黃大仙防暴警施放催淚煙，推前驅散現場市民。警方在施放催淚彈前，曾有示威者至少兩次向警察防線投擲玻璃樽類物體。
【01:05】美孚示威者轉移，駕駛人士自行移開路障。
【00:54】警方表示，大批示威者包圍黃大仙警署和黃大仙紀律部隊宿舍，並向警務人員投擲懷疑腐蝕性物體，威脅市民和在場人士人身安全。因應現場情況，警方將於附近一帶施放催淚煙，驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。
有示威者重返美孚堵路。
【00:40】黃大仙防暴警舉黑旗。
【00:35】反修訂《逃犯條例》風波持續，昨日（4日）先後有將軍澳遊行及港島西集會，其中港島西集會參加者在集會開始後，已陸續有人離開，先後在中聯辦附近、銅鑼灣聚集堵路，更一度堵塞紅隧港島出入口，警方多度施放催淚煙驅散示威者。
示威者昨日避免與警方正面衝突，並展開「快閃」及「遍地開花」行動，離開銅鑼灣後，先後到觀塘、藍田、馬鞍山、美孚、天水圍等地點，分別包圍警署或堵路，多數行動都是速聚速散，並沿途高叫「星期一罷工」。
包圍觀塘警署的示威者至凌晨過後仍未散去，繼續包圍警署叫罵，其間懷疑有一個玻璃酒樽由警署內拋出飛向人群，有人揶揄有警員在警署內借酒澆愁；又有警員在警署內以強光照向在場街坊，不停閃動，引起市民鼓譟，斥責警員「小學雞」。零時20分有救護員帶着擔架進入警署內，其後由防暴警察持盾護送下離開，登上救護車後駛入警署內，其間市民不斷指罵警員。
黃大仙亦有數百街坊在巴士總站外，絕大多數都是無頭盔或口罩等裝備，向紀律部隊宿舍不斷高呼「黑社會」、「黑警」等口號，防暴警察在宿舍外戒備。
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