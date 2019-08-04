43器官受贈者參加世界移植運動會　80歲婆婆出戰5項賽事 (23:05)

事隔4年再度參加國際賽事的金綺紗今日（4日）在誓師大會中健步如飛，她在59歲時曾患腎衰竭，經歷8個月洗腎後需換腎，但當年60歲以上病人不能加入器官移植輪候名單，她遂到內地接受移植。金婆婆康復後積極參與體育比賽，2013年曾代表香港參加在南非舉辦的世界移植運動會，奪得保齡球單打金牌、3公里競步金牌及擲木球銀牌。

金婆婆表示，2015年在報名參加於阿根廷舉行的賽事後，發現心律跳得比平常快，擔憂心臟出現問題，故停賽兩屆；及後經醫生檢查後，發現無大礙，她現時雖然仍擔憂心臟的問題，但希望藉比賽挑戰自己。她說，若兩年後體力尚可，會出戰下屆在美國舉辦的運動會，順道探望現居美國的女兒。

肝臟受贈健兒朱濼汶在誓師大會上，向出戰的健兒分享及打氣。現年28歲的朱濼汶患有先天黃膽病，3個月大時接受膽管手術後，雖解決眼黃及臉黃問題，但引發一連串併發症，他憶述，小學三年級時曾試過嘔至整個浴缸都是鮮血，並問當醫生的母親「我係咪要死？」母親當時只能故作冷靜安慰他。

朱濼汶在3個月大時已開始輪候肝臟，直至小學五年級，醫生說他只剩3個月生命後才等到機會接受移植，身心受盡折磨。他表示，在16歲時為了讓捐贈者知道自己有好好珍惜重生的機會，故開始代表香港參加世界移植運動會，並在5屆比賽中奪下22枚金牌。

現時已退役的朱濼汶說，退役後會到不同學校分享，宣傳器官捐贈，又希望今屆參賽者能趁國際比賽中認識新朋友，好好地享受「二次生命」。

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