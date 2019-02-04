優化升降機資助計劃接1200宗申請　涉4800升降機 (19:03)

政府伙拍市區重建局合作推行「優化升降機資助計劃」，首輪申請在剛過去的星期四（1日）截止申請，市建局共收到約1200宗申請，涉及約4800部升降機，當中約七成個案屬於單幢樓宇，涉及的升降機齡最高接近60年。市建局預計今年第四季向申請人寄出首輪申請結果及優先次序通知書，然後分批聯絡申請人有關優化升降機的工作。
市建局行政總監韋志成今日發表網誌指出，優化升降機資助計劃為期6年，分兩階段推展，首兩年資助名額定為約1400部升降機；他說，隨着升降機工程業界逐步增聘人手及加強培訓，在未來數年，相信業界可承擔的升降機工程數目會逐步增加，以達到計劃目標。政府已撥款25億元推行資助計劃，在6年內計劃優化5000部升降機。
韋志成在網誌表示，資助計劃涵蓋升降機系統內7個安全裝置項目，當中4個為「必須優化項目」，包括雙重制動系統、防止機廂不正常移動裝置、防止機廂向上超速裝置及機廂門鎖及門刀。初步統計顯示，申請資助項目涉及的4800部升降機中，完全欠缺該4項「必須優化項目」的升降機佔總數四成多。
韋志成指出，由於每部舊式升降機不論在機齡、升降機的裝置及其配備的安全裝置項目數量均不盡相同，政府和市建局在處理申請時，將為舊式升降機作風險評估，制定排序機制，處理眾多個案的優先次序，欠缺較多「必須優化項目」，以及機齡較高的舊式升降機，屬風險相對較高的一類，可以先行優化。