優化升降機資助計劃接1200宗申請　涉4800升降機 (19:03)

市建局行政總監韋志成今日發表網誌指出，優化升降機資助計劃為期6年，分兩階段推展，首兩年資助名額定為約1400部升降機；他說，隨着升降機工程業界逐步增聘人手及加強培訓，在未來數年，相信業界可承擔的升降機工程數目會逐步增加，以達到計劃目標。政府已撥款25億元推行資助計劃，在6年內計劃優化5000部升降機。

韋志成在網誌表示，資助計劃涵蓋升降機系統內7個安全裝置項目，當中4個為「必須優化項目」，包括雙重制動系統、防止機廂不正常移動裝置、防止機廂向上超速裝置及機廂門鎖及門刀。初步統計顯示，申請資助項目涉及的4800部升降機中，完全欠缺該4項「必須優化項目」的升降機佔總數四成多。

韋志成指出，由於每部舊式升降機不論在機齡、升降機的裝置及其配備的安全裝置項目數量均不盡相同，政府和市建局在處理申請時，將為舊式升降機作風險評估，制定排序機制，處理眾多個案的優先次序，欠缺較多「必須優化項目」，以及機齡較高的舊式升降機，屬風險相對較高的一類，可以先行優化。

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