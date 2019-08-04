【八五罷工】政府籲示威者明勿干擾交通　冀市民緊守工作崗位 (18:41)

反修訂《逃犯條例》行動持續，有市民發起明日（5日）罷工。港府發聲明，呼籲市民明日切勿參與堵路等違法行為，亦不要干擾交通運輸設施，影響其他道路使用人士，「政府希望示威者在表達自己訴求的同時，亦應守法及尊重其他市民的權利」。
港府又呼籲廣大市民緊守工作崗位，珍惜今天香港來之不易的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境，警告任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港各區市民的正常生活和經濟活動，並進一步損害正面臨下行風險的本地經濟，更會削弱國際社會和海外投資者對香港社會和經濟的信心，對香港的整體治安、經濟、民生、就業造成極大的破壞和對社會各階層帶來損失和傷害。
針對有公務員發起集會甚至計劃參與罷工一事，港府重申整個公務員隊伍必須保持團結，以應對目前的壓力和挑戰，又指出公務員在此艱難時刻，必須以香港整體利益為依歸，一起努力維護公務員隊伍核心價值，切勿因個人理念而影響政府有效運作或對市民公共服務，避免動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。
另外，港鐵表示，相信港鐵職員會按一直以來專業服務乘客的精神，以乘客利益為首要考慮，同時亦會密切監察情況，有需要會靈活調配人手，盡力為乘客提供鐵路服務。
港鐵又呼籲乘客顧己及人，不要作出阻礙列車車門或其他影響列車運作行為，以免阻礙其他乘客行程，甚或危及列車安全運作。
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